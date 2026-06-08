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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】生活光點 處處留意

2026/06/08 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／鄒敦怜

那天下午，我坐在書桌前，小貓忽然在腳邊跳來跳去，像追著什麼寶物。我放下筆，看牠左撲右跳，才發現地板上有幾個亮點，晃動得像微小的心跳。

光從哪裡來？屋裡沒有鏡子，也沒有誰在惡作劇。

一瞬間，我想起自己小時候的遊戲。那時，我和弟弟最愛用鏡子把陽光引進房裡，讓光點在牆上亂跑，而弟弟就在屋裡追著光跑得滿身大汗。那是只屬於童年的快樂。

但如今屋裡安安靜靜，沒有人端著鏡子。我起身順著光移動的方向走去。窗外的風輕輕吹著，光點也跟著微微晃動。

我走到屋外，抬頭一看，才找到了答案──屋簷下掛著的風鈴，玻璃與薄貝殼被陽光一照，把一粒一粒的光折射進來。

原來，是風，讓光進了屋；是陽光，讓平凡的風鈴變得有魔法。我忽然覺得好笑。原來小貓一直在追的，不是什麼特別的東西，只是一束被風吹落的光。

那天晚上，我把這件小事寫進日記。不是因為它驚天動地，而是它提醒了我──很多時候，我們以為生活乏味，只因我們沒有抬頭；以為每天都一樣，是因我們沒有細看。

靈感從來沒有消失，它只是藏在我們習以為常的地方。有時是一道光，有時是一個聲音，有時只是一片落在桌上的影子。只要願意慢下來，願意留意，就能在最普通的午後，看見一點亮。

那天的我什麼也沒做，只是跟著小貓的視線走了一段路。但那幾個落在地板上的光點，像在提醒我：生活永遠比我們想得更溫柔，只要你願意照一照。

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