【藝術文化】駐奧地利代表處首辦「台灣日」 劉玄詠：建立文化品牌與世界交朋友

「維也納台灣電影節」首映場《大濛》在「台灣日」放映。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／維也納報導〕隨著「2026歐洲台灣文化年」活動陸續登場，我國駐奧地利代表處在維也納首辦「台灣日」，結合北市國於當地時間6月7日中午在維也納金色大廳的演出，於當天下午在鄰近的Stadtkino電影院舉辦「維也納台灣電影節」首映，並於銜接空檔邀請民眾品嘗台灣小吃，駐奧地利大使劉玄詠說，希望為「台灣日」建立起品牌，透過文化與生活在歐洲交朋友，以期開拓更多實質的外交可能性。

台灣美食不僅撫慰台僑的鄉愁，更吸引眾多奧地利朋友嘗鮮。（記者凌美雪攝）

適逢端午節即將來臨，連續2個週末都有台灣僑社在多瑙河畔舉辦划龍舟競賽，劉玄詠說，目前台灣在奧地利最重要的2個傳統節慶活動是春節舞會與端午節龍舟競賽，日前舉辦的端午節活動有很盛大的台灣美食小吃園遊會，劉玄詠特別邀請正於維也納準備演出的北市國團長鄭立彬一起出席，共同宣傳「台灣日」。

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駐奧地利大使劉玄詠（前）以文化為橋梁，為外交破冰。（記者凌美雪攝）

為何要辦「台灣日」？劉玄詠說，「這是非常重要的意象！」台灣除了科技很有名，還有多元文化與強韌生命力；西方人重視的自由民主，台灣是經歷了很辛苦的歷程才爭取到，如何能不透過說教與口號式的宣傳讓西方人認識台灣現在的多元包容？劉玄詠認為，文化是最有效的路徑。因此決定透過表演藝術、美食與電影放映，讓歐洲人利用一個假日的休閒時光，好好品味台灣！

今年特別規畫的「維也納台灣電影節」，首映場《大濛》於「台灣日」下午3點登場，Stadtkino電影院有3百多個座位，報名觀眾2百多位，沒想到當天現場排隊等待入場的觀眾大爆滿，代表處準備了3百份台灣傳統炒米粉、肉羹與焢肉飯，很快就被索取完畢，連在地奧地利官員及外國代表都沒錯過品嘗道地台灣味的機會，當天聽完北市國音樂會的日本公使菊地信之也偕同夫人一起觀賞了《大濛》，表示非常感動。

「維也納台灣電影節」接下來還有20日《返校》、21日《造山者》、27日《尋找湯德章》，以及28日《烤火房的一些夢》將陸續放映。劉玄詠表示，希望透過台灣電影展，讓大家看見台灣民主和人權的發展歷史。

劉玄詠說，這次「台灣日」在北市國於維也納金色大廳的高水準演出，以及台灣今年最熱門的電影《大濛》放映活動下，「試水溫」有了很好的成果。劉玄詠坦承，從文化下手是外交方式中最能檯面化的部分，透過文化，在沒有邦交的國家破冰，也盼藉此鞏固互信與情誼，增進更多實質的外交突破。

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