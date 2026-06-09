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【藝術文化】第9屆鋼琴大師巡禮8月登場 聚焦「蕭邦的一生」

2026/06/09 05:30

「蕭邦計畫」系列音樂會，匯集台灣46位鋼琴家及長榮交響樂團共同參與，將於8月中登場。（記者董柏廷攝）「蕭邦計畫」系列音樂會，匯集台灣46位鋼琴家及長榮交響樂團共同參與，將於8月中登場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕鋼琴家葉綠娜、魏樂富共同策畫的新象藝術「鋼琴大師巡禮系列」邁入第9屆，今年以波蘭作曲家蕭邦為主題，推出「蕭邦計畫—跟著音符走過蕭邦的一生」系列音樂會。演出將於8月12至15日在國家演奏廳舉行4場鋼琴獨奏會，8月24、25日於國家音樂廳推出2場協奏曲音樂會，共計6場演出，由46位鋼琴家及長榮交響樂團共同參與。

「鋼琴大師巡禮系列」自2014年啟動，每2年聚焦一位重要作曲家，透過全本作品、協奏曲或大型系列演出，引領觀眾認識作曲家的音樂世界與創作脈絡。歷經貝多芬、莫札特、巴赫等主題後，今年輪到蕭邦登場。

新象藝術表示，今年共有46位音樂家參與演出，是歷屆參與人數最多的一屆，參演者除專業鋼琴家外，還包含音樂科班學生、醫師、醫學生與牙醫等不同背景人士。音樂會將依照蕭邦人生不同階段安排曲目，讓不同世代的演奏者對應作曲家不同時期的創作，透過音樂呈現蕭邦的人生軌跡。

曲目涵蓋蕭邦多首代表作，包括鋼琴協奏曲、波蘭舞曲、圓舞曲等經典曲目，也安排俄國作曲家葛拉祖諾夫改編的蕭邦作品，由樂團演出不同於鋼琴獨奏的聲響版本。系列音樂會將從蕭邦7歲時的早期創作出發，延伸至晚年作品，最後以《A大調幻想波蘭舞曲》做為壓軸。

其中，8月24、25日的2場協奏曲音樂會，將由長榮交響樂團演出，24日由葉政德指揮，25日由莊文貞執棒，並與多位鋼琴家共同呈現蕭邦協奏曲及相關改編作品。

除了正式演出外，主辦單位也規畫「力晶美學藝堂」系列活動，邀請音樂學者焦元溥舉辦2場演前導聆，介紹蕭邦的創作背景與生平。此外，7月10日將於台大醫院東址大廳舉辦公益音樂會，讓更多民眾有機會接觸古典音樂。

藝術總監葉綠娜表示，當年推動「鋼琴計畫」的初衷，是希望年輕音樂家有機會完整演奏大型作品，也讓更多觀眾認識經典曲目。她回憶，計畫能夠啟動，與新象藝術總監樊曼儂的支持密不可分，「有熱情就開始做」這句話，至今仍是推動計畫的重要動力。詳詢OPENTIX。

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