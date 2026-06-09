【藝術文化】國美館「地獄懺」 帶你沉浸地獄之旅

國美館即日起至9月27日推出沉浸式展演「地獄懺 」。（國美館提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國美館即日起至9月27日推出沉浸式展演「地獄懺 Hell Realm」，以「地獄是否可能空滅」為提問，從台灣本土宗教文化中的地獄觀出發，探討人在當代社會中面對欲望、恐懼與道德秩序時的心理狀態，作品將誦經、懺悔、刑罰、渡亡與贖罪等傳統宗教元素重新轉譯，透過光影交織、空間氛圍與身體行動，形成一處介於現實與冥界之間的異域，引導觀眾重新思考罪、欲望與救贖之間的複雜關係。

本次展演計畫由藝術家姚瑞中與閔詩涵、陳誌陽所組成的新媒體藝術團隊「海闊拉帝」共同創作，結合影像、儀式行動與空間裝置，透過U-108 SPACE沉浸式場域特性，打造介於宗教儀式、劇場展演與當代藝術之間的觀看經驗。

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姚瑞中表示，2018年起研究台灣地獄文化，並出版《地獄空》一書，走訪全台多處以「十八層地獄」為主題的廟宇與空間，此次與海闊拉帝合作，透過影像、聲響與沉浸式展演形式，重新詮釋民間信仰中的地獄意象，希望引導觀眾思考善惡、因果與生命價值，希望傳達「諸惡莫作，眾善奉行」。

本次展覽延伸對集體觀看與集體參與的討論，觀眾不只是觀看者，也將在行進與感知過程中逐漸成為儀式的一部分，作品結合沉浸式空間特性，運用大型投影、環繞音場與場域調度，讓觀眾穿越如儀式現場、人造地獄與刑場般的觀看路徑，地獄不再只是宗教想像中的異世界，更像是對當代社會與人類精神狀態的映照。

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