【自由副刊】 陳麗娟／妳已經沒有了 － 2之2

圖◎Kengyou Shu

◎陳麗娟 圖◎Kengyou Shu

藍調舞蹈課中，我跟男舞者們以雙手和腰做為接觸點，兩個人的身體相隔大約四、五吋，像兩塊平衡的磁鐵豬血糕，相隨著擺動。藍調音樂哀傷而慵懶，老師們強調，跳blues要chill，就是輕鬆的態度。我的身體重心隨著領舞的男人（也有跳領舞的女生、隨舞的男生，不過傳統上來說是男領女隨）左右游移，穿紅舞鞋的腳步在地上拖移，時而左轉，時而右轉。

課堂間領舞或隨舞者會像時針一樣轉動，直至你跟每一個對象都跳過。當我轉到一位體態婀娜的女生的時候，我右手放在她手心上、左手放搭著她的上臂──雖然她也是跟男同學一樣用雙臂和身體動作帶動我，但這時我才發現，男人像木板那樣的胸膛和寬肩膀是多麼好用──至少在舞蹈上。跟女生跳的時候有一個感覺，是噢，這個身體的形狀像葫蘆，跟我的一樣，是應該怎樣協調呢？我希望成為女同志，但看來，沒門。

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課程從相隔四、五吋的close position進展到胸貼胸的close embrace，像阿根廷探戈那樣，整個上半身跟舞伴壓在一起。從轉換舞伴中練習接觸不同的身體：高的、矮的、壯的、瘦的，每一個的力量和氣味都不一樣。因為老師安排快速換舞伴，我跟教室裡所有男同學跳過了，還好我在香港的時候有學阿根廷探戈的經驗，並不感到尷尬，反而能好好享受每一次擁抱，並一直思考著這個接觸對我的意義。

許多年前我在一篇《傲慢與偏見》的書評中讀到過「舞蹈是性愛的前奏」的說法。我想，也許在精神上，舞蹈比性愛更性愛。現實的性愛中，哪個男人那麼有心思，跟著音樂帶著妳迴旋整個房間來回挑逗，前進後退旋轉，而不是像野牛那樣暴衝然後呼呼大睡？

我舞藝不精，學探戈的時候男舞伴帶一個動作但我沒有立刻能跟上，甚至試過在舞池上被唾棄，說我不好帶。這代表我是個很爛的性伴嗎？我居然還敢穿鮮紅色舞鞋。

於是我回到家裡，在被窩裡抱著大水獺的時候，會想念這些跟我跳過舞的寬廣的胸膛，在轉出去又迴旋回來，差點臉貼臉的時刻，襲來的一下心動。我想的不是下半身的作業，而是屬於上半身的，依偎、親吻，調笑，這些「浪漫」的事。到底這是什麼回事？我的身體不是沒有了欲望了嗎？我不是一隻腳踏進棺材了嗎？這又回到十歲的我──所有幻想都源自腦袋，而不是身體。多麼要命的輪迴。連我也恥笑我自己。更年期只是子宮和卵巢退休，妳的腦袋，沒有放過妳。

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異位性皮膚炎發作的時候，皮膚變粗變紅變黑，不滑交友軟體，不想任何人接近我，上跳舞課前很緊張，如臨大敵地用領巾、袖套、襪子把自己的肉體包起來，生怕舞伴看到我的皮膚。

經歷了這麼多，怎麼我現在才醒悟，年齡也好，皮膚炎也好，妳失去了戀愛的入場券，只是因為妳沒有白淨光滑的皮膚。原來，他們一直不是跟妳交往，而是跟妳的皮膚交往。妳什麼也不是，只是一個皮囊。

我邊抱著肥厚的水獺，央求牠要保護我，一邊把自己身體的重量交給枕頭和床墊，並幻想它是一隻巨大的水獺，長著濃密灰色毛皮的肚腹，沉穩地承托著我。我必須對自己承認，如同古往今來一切政治不正確的弱女，我很需要、十分需要，安全感。

發作了一個月的皮膚炎終於退下來，我發現一邊外耳很痛，痛到無法入睡。去看醫生拿了一個星期的抗生素，吃了就沒日沒夜在床上抱著水獺昏睡。這時我想像自己不再是躺在一隻大水獺懷裡，而是在一朵巨大的、冰藍的水晶花裡，而我則從皮膚紅褐、下半身多肉的中老女，化身成七十年代畫風的少女漫畫人物，通體透白、軀幹和四肢修長、幾乎無性徵，連頭髮也是紫藍的，以胚胎之姿虛弱地蜷縮在水晶花上。

病中的身體無欲無求。曾經渴望擁抱、觸摸的我現在完全不想被觸碰。不需要通過王子，紫藍公主在光潔燦爛的仙境裡，被水晶花與大水獺接住，安全、自在地伸展身體，喜歡睡多久就睡多久。

年輕的身體，是蹦出來的。十四歲那年，跟父母回父親在廣東省新會的鄉間探親。父親少年隻身偷渡來港，文化大革命十年浩劫期間，祖母剛產完子被鬥死，祖屋祖產全被沒收。改革開放後，父子兄弟再見面時我祖父已從黑龍江勞改回鄉，一家多口住在黑壓壓的、殘破的小屋裡。那時候屋子裡沒有廁所，只有一間陋室闢做洗浴用。那天嬸母們在外面張羅晚餐，我和我媽在那個什麼也沒有的隔間裡，用浴盤舀水洗身子，我狼狽地在我媽從香港帶過去的超級巿場膠袋上面，裸著身子大便。

「阿妹妳開始發育啊。」我媽在看我萌芽的、脹鼓鼓的乳。那個蠻荒國度，什麼都沒有的時空，身體無處隱藏。

我十八歲，還住在木屋區的家裡。那裡雖然是在巿區，但是從二戰後移民潮開始就胡亂搭建了一堆鐵皮屋，像城巿裡的鄉村。因為這種地方不能接煤氣（類似台灣的天然氣），我爸也沒有給家裡裝電熱水器，我們家一直用一個大盤子，燒一鍋水混進去，用非常古風的方法洗澡。那天我跟我姊一起洗澡，一人用一個大盤子。不知道為什麼，我站著，往下看著自己的身體，一切的美好，這個從沒有被愛人看過的身體。我在想，它就這樣平白浪費掉。然後我掉下了兩行眼淚。

「妳幹嘛？」我姊說。

浪費或者沒有浪費，那個輝煌的身體已經距離我很遠，突然我在這裡，這天我五十歲生日。這天於我，也許是個大災難。我完蛋了。然而，外面的世界一點也沒有被撼動。雲繼續飄，商店繼續做生意。我若無其事地帶著一本我喜歡的書，用袖套包著皮膚炎疼痛的手臂，出城去書店聽新書發布會。我順利拿到美麗優雅的作者簽名並跟她合照，買了兩本書，然後一個人進入書店的咖啡館，一邊欣賞台北巿的風景一邊吃掉近一千塊的餐點，紀念自己的五十大限。●

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