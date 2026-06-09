【自由副刊．發酵的身體】 古乃方／山裡的吲哚

◎古乃方

◎古乃方

每次我去爬山，母親都會Google那座山的名稱加上山難。這回她Google的是玉山山難。「夫獨攀玉山一去不回，妻留守山屋等無人崩潰。」母親朗誦。新聞聳動，我試著解釋，當事人走的是玉山支脈尾稜的鹿山，比我這次計畫走的主峰傳統路線難很多，卻怎麼說都沒用。

「夭壽喔。」她說。「好不容易抽到排雲山莊不去嗎？」我說。「天氣不好耶。清明連假爬什麼山？」她指著窗外滂沱的雨。

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「我會小心，不用擔心。」我拉上外套拉鍊。「不是擔心，是關心。」她說。

三天兩夜的行程排得很鬆，先在東埔山莊適應高度，次日到排雲山莊，隔日凌晨登頂主峰看日出。

到東埔山莊時，雨已停了。我們欣賞漫山遍野的杜鵑花，霧氣中，花顯得特別嬌美。大學時有杜鵑花節，我總覺得桃紅色俗，白色在平地又過於蒼白。想不到在高山，杜鵑卻有種野生的淒美。

第二天放晴，一行人出發。三千多米的高山，我一上坡就好喘，走走又停停。到排雲山莊時，已傍晚放飯了。嚮導說隔天若天氣不好，得走快一點。

八點熄燈的山屋，夜裡無雲，抬頭滿天星斗。廁所在戶外，我套上羽絨衣，呼著白煙，搓著手走出去。

尿尿完，杜鵑花香飄了過來。沁涼青草混著花香，接著出現某種微弱的動物氣息，像花瓣掉落雨後獸徑。是白花裡常有的「吲哚」。高濃度時，散發糞尿似的腐臭，比例極低時，卻開出幽幽攝魂的茉莉花香。調香師的功力，在於掌握花香將腐爛的甜蜜點。

登山也有一個臨界值。雨夾霧，在近午夜時蓋了上來，風聲呼嘯。凌晨兩點，我們掛著頭燈上坡，身體進入生存模式。

平時我以為聆聽身體就是愛自己，此時我若聽身體，那就是回頭。可我還在往上走。在沒有樹林遮蔽的碎石坡，風勢強勁。我放低重心，靠意志力前行。雨已從手腕流進手套，帽子也溼透了，每走一步都在下沉。

嚮導說，天氣不好，即使現在登頂，也只會看到一片白牆，走太久也可能有失溫風險。我們決定撤退。

回程車上，我在YouTube搜尋各種登山故事，看了五十多年前的奇萊南華山難、跑山獸的搜救影片。痛苦以痛苦為食。演算法一日看了山難，便推來更多的災難。看到恐懼蔓延身體。甚至思索，為什麼想爬山？難道我的幸福，來自於危險？

謹慎到畏懼之間，我只能準備自己。知道要下載離線地圖、切忌下切溪谷、不要獨攀、隨身帶迫降裝備。

我邊爬樓梯，邊LINE嚮導：「什麼時候再次上山？」身體已記得那裡有危險的香氣。●

■【發酵的身體】隔週週二見刊。

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