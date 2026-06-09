【自由副刊．從單篇到單本．9之3】 鄭聿／破碎的總和

◎鄭聿

本專題邀請歷屆林榮三文學獎得主，分享自己如何從單篇獲獎作品，逐漸累積為一本專著。不定期刊出，敬請鎖定閱讀。

◎鄭聿

四十歲以後，有個莫名的念頭慢慢成形；我是不是應該專心創作？

幾年前為了這個執念提了離職，不久後，得到第一次林榮三文學獎，算是替我間歇了六、七年的寫作生命，重新畫出一條起跑線。當時需交百字寫作態度，我沒想太多就寄出去：「雲端的資料夾裡，還有一些詩未完成。等寫完之後，可能也就差不多了。」

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確實是。多數殘稿都不值得完成，可以發展下去的那些，我原本預計花個兩、三年將它們收尾就去找新工作。為了避免自以為追求完美，過度修改到想問自己有什麼心事嗎，我以投某幾個文學獎為截稿日。

要不要這樣參賽我也猶豫許久，不過，對我而言更根本的問題是，我真的會寫詩？能不能換個風格跟書寫習慣？什麼是最好的狀態？以及，為什麼要繼續創作？這些困惑若是分開提問，會顯得單薄且年輕，但放在一起無論是誰都有轟頂的效果。而我竟把大部分的時間都拿來質疑自己。

寫作這條路，我的幸運之處不在於有沒有天分，而是出版──認識一位想開出版社的學長也願意出版新手詩集是非常難得的機遇（偉哉逗點！）；決定專心寫的這段日子，去二十張任職的老朋友達瑞找上我，出書成了我另一個截稿日。

接下來，我面對的卻是不斷挫折。落選。迷惘。吃老本。零散的句子。不相信自己。雖說是。其實沒有。燒錢。可是。好。再來。沒關係。沒問題。寫得真爛。不行了。我幹嘛呢。再來。再一次。再一次。

重畫的起跑線愈來愈模糊，我甚至分不清跑的方向是不是往前。某一天，突然明白了這些大大小小的坑洞我不會全部跌進去，這是人活到這個年紀的一點點優勢。仍需要寫完詩集。也是在這個時候，察覺原來我這幾年的自我認同一直是個編輯，而非寫詩的人。

現在，才開始思考這個身分之於我的意義會不會太遲？得到第二次林榮三文學獎之前，《普通快樂》差不多完稿了。這是我的第三本詩集，收拾了以往的想法、風格跟問題，統統打包朝牆的另一邊丟過去。我一度以為它很重要。

真正的考驗在出版之後。我的迷惘沒有停止。未來沒有更清晰。出完詩集宛如失去了目標。回頭看，起跑線也消失了，周圍空曠無比，好希望自己可以去下一個地方了。

如今已超過約定的兩、三年，我寫詩的欲望似乎沒有要收尾的樣子。不只是詩。也不只是欲望。雲端資料夾的草稿跟題目正在增加，一字一句，不成形狀，偶有累積，像無法計算的雨一場接著一場，像我寫過的詩句：四十歲以前／街上撐傘的人們／四十歲以後，雨／是微小的破碎／破碎的總和。

雨是不會停的。即使我的順序跟其他人不一樣，仍是一件值得花時間的事。●

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