【自由副刊】 林巧棠／拼圖

◎林巧棠

◎林巧棠

我總是不敢買最愛的東西。

曾經喜歡拼圖，但母親不喜歡。我搞不清楚她是不喜歡我做念書之外的事，還是只要是玩具她都不喜歡。

叔叔很愛拼圖，曾送我和妹妹一大盒十二星座Hello Kitty拼圖，五百片，我生平第一次挑戰這種規模的。那陣子我們拼到廢寢忘食，老是占用整張客廳茶几，好不容易把容易搞混的Kitty臉分好類──長得都一樣，而且還有十三張臉──就花去一整個週末。

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原以為大人喜歡的玩具，母親也不會太反對，沒想到她還是不喜歡。

母親到底什麼時候才會快樂呢？

我曾買過一盒不怎麼喜歡的龍貓拼圖，三百片，適合入門，是主角的妹妹小梅追著藍色中型龍貓穿過樹叢那一幕。雖然規模不大，但樹枝和葉片的部分還真難拼。原以為買的是母親喜歡的龍貓，她應該不會反對，所以週末她從娘家回家時，我特地沒有中斷正在玩的事物──平時我一聽見她上樓的聲音，會立刻收起一切愛的玩的，關電腦關電視，直接去洗澡或假裝看書。

那時我反常地沒有收起拼圖，佯裝沒事地等她回家，聽見她進門，上樓，進客廳，我迎上她的眼神──「怎麼還在玩。」她丟下一句話，逕自進了廚房放東西。

其實我並沒有特別喜歡這幅拼圖。百貨公司裡的拼圖店那麼大一間，Hello Kitty、大耳狗、美樂蒂……想買的還有好多好多，但我還是選了龍貓。母親以前老愛說，電影《龍貓》裡面的小梅長得像我妹妹小時候的樣子。

我以為她會喜歡，看來是我太自以為是了。

我望著母親離去的背影，眼底升起一陣水霧。●

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