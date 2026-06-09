【家庭plus．愛情紅綠燈】感情詐騙 從溫柔開始

圖／達志影像

文／許真

一開始，看起來真的不像詐騙。

只是某一天，一封信安靜地出現在信箱裡──「好久不見，整理信件時突然看到妳的名字。」「不確定妳還用不用這個信箱，只是想問候妳。」語氣溫和，不急不躁，像一個多年未見的舊識。妳回了，他也回；妳關心，他更體貼。

慢慢地，他記得妳的疲憊、妳的孤單、妳的信仰，也說起自己的不容易與孤獨。他常說的話是這些──「跟妳聊天，我感覺被真正理解。」「我很少對人敞開，妳對我很特別。」「這些事我只敢跟妳說，希望妳不要告訴別人。」

請繼續往下閱讀...

關係就這樣，一點一滴地被編織起來。

六個月，足夠讓一個人從陌生，變成心裡最重要的存在。也足夠讓防備慢慢鬆動，界線逐漸模糊。

直到有一天，金錢這個詞彙出現了。不一定是直接要錢，而是「情境」先出現──「有個投資機會，但我現在卡了一下。」「我真的不想開口，可是我不知道還能找誰。」「如果我們是要一起走未來，這只是暫時的，可以嗎？」

這時候，給出去的，已不只是錢，而是信任、承諾，還有不願失去這段關係的心。

事情被揭穿後，最痛的往往不是金額，而是羞愧。「我怎麼會相信？」「我不敢讓人知道。」「是不是我太貪、太軟弱？」

但真相是──這不是一時不慎，而是一場長時間的心理操控。對方不是衝動行騙，而是等得起、演得久、說得溫柔。

如果你正在陪伴這樣一位朋友，請記得：急著追錢，不如先止血；急著糾錯，不如先接住。你可以對他說──「這不是你的錯。」「這種手法，正在傷害很多善良的人。」「你願意說出來，已經是在走出來。」

也請溫柔地提醒他：任何要求你保密的關係，都是危險的；任何用愛、信仰、未來來換取金錢的邀請，都不是愛。

有些傷，無法立刻補回；但被理解、被陪伴，能讓人重新站穩。真正的愛，不會躲在祕密裡。真正的關係，不會要你用金錢來證明。

而你此刻願意停下來、看清楚、保護身邊的人──本身，就是一道光。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法