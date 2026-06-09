【家庭plus．香草隨食札記】椬梧 台版維骨力

民間常取椬梧根莖燉補、浸泡藥酒，有袪風利濕、舒緩筋骨痠痛、活血化瘀等用途。

文、圖／蔡以倫

初學植物栽培時，我曾在淡水叔公的農園裡見習。

有天，叔公從園裡砍下一把枝葉。那植物葉背泛著銀白色光澤，在陽光下微微發亮。我原以為只是普通樹木，沒想到叔公說等等要拿給社區阿媽燉補，「顧筋骨」很好用。

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他用台語說：「這是『咿無』啦。」完全聽不懂。只覺得名字奇特，後來才知道，它叫做「椬梧」。

再之後，我才得知，民間常取椬梧根莖燉補、浸泡藥酒，有袪風利濕、舒緩筋骨痠痛、活血化瘀等用途。青草店也常搭配販售台灣天仙果（牛奶埔）、細本山葡萄，是台灣民間常見的藥膳組合。湯頭清甜，帶著草根與樹皮氣息，是許多勞動者與長輩熟悉的滋味。

椬梧屬胡頹子科，是全台中低海拔山林可見的鄉土植物。果實可食，葉背密布銀白色痂鱗，陽光下像覆著淡淡銀霜，因此也有人稱它為「銀梧」。這些痂鱗能減少水分散失、反射強烈日照，使它特別耐旱、耐風，能適應濱海高鹽分環境。

竹苗客家族群將椬梧稱為「雞喀頭」，當地觀光區甚至可見雞喀頭燉豬腳與藥材飲片，做為日常燉補與保養。

其實，長輩筋骨退化一直是龐大的市場。現代保健商品廣告，總以老人家登山、爬樓梯時的不適感切入，再強調行動力與靈活的重要。但在保健食品尚未普及之前，台灣民間早有因應方式。

青草店裡的藥材，承載的不只是療效，也是一種讓長輩安心的日常照顧。那些植物未必昂貴，卻默默陪伴許多人度過勞動後的痠痛歲月。

如今再看椬梧，總覺得它像許多台灣青草藥植物的縮影。沒有鮮豔花朵，也少有人專程欣賞，卻安靜生長在海風與烈日之間，收藏著土地與長輩的生活記憶。（作者為淡水香草街屋主人）

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