自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．親子會客室】放手 學習告別

2026/06/09 05:30

本報製圖本報製圖

文／昭昭

我放手後，女兒的摩托車在平坦的柏油路上歪歪斜斜地前行。

一下子傾斜得太過，她長長的腳立刻拉出車外，狼狽地想要取得平衡。那顛簸的背影，讓我猛地倒吸一口氣，還好沒有跌倒。她戴著安全帽，回頭看我一眼，眼神裡有緊張，也有一點害怕。「媽，我可以啦。」

那語氣，和她一歲半時甩開我手時一模一樣。我點頭，卻覺得自己的手心在發冷。

這不是她第一次離開我。小時候，她從我懷裡掙脫，踏出人生第一步的模樣，瞬間湧上腦海。

跌倒了總會先愣住，確定我在不在。只要我在，她才會放心大哭；若我不在，她就咬著嘴唇，自己爬起來。

同樣的不穩，同樣的急切，同樣的倔強。

她一次又一次往前走，從學會走路、自己吃飯、第一次上學、第一次和朋友出門……我一次又一次在後面學著收手，每一次放手，都像在心裡割下一小塊肉。只是這一次，她跑得太遠太快，我不能再伸手去扶。才知道，原來她一直在練習的，是沒有我的人生。

摩托車晃了幾下，終於慢慢穩住。她的背影逐漸拉長，聲音也愈來愈遠。我站在原地，忽然有點不確定，自己究竟是在送她出發，還是在學習告別。

18年竟然只是一眨眼的事。離巢期竟來得那麼快，等她駕照考上了，我的心可能都還沒準備好，要適應她經常不在家的日子。

或許，成為母親的最後一堂課，不是教孩子怎麼飛，而是在她起飛時，學會放得下不去追。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中