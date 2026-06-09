【家庭plus．親子會客室】放手 學習告別

本報製圖

文／昭昭

我放手後，女兒的摩托車在平坦的柏油路上歪歪斜斜地前行。

一下子傾斜得太過，她長長的腳立刻拉出車外，狼狽地想要取得平衡。那顛簸的背影，讓我猛地倒吸一口氣，還好沒有跌倒。她戴著安全帽，回頭看我一眼，眼神裡有緊張，也有一點害怕。「媽，我可以啦。」

請繼續往下閱讀...

那語氣，和她一歲半時甩開我手時一模一樣。我點頭，卻覺得自己的手心在發冷。

這不是她第一次離開我。小時候，她從我懷裡掙脫，踏出人生第一步的模樣，瞬間湧上腦海。

跌倒了總會先愣住，確定我在不在。只要我在，她才會放心大哭；若我不在，她就咬著嘴唇，自己爬起來。

同樣的不穩，同樣的急切，同樣的倔強。

她一次又一次往前走，從學會走路、自己吃飯、第一次上學、第一次和朋友出門……我一次又一次在後面學著收手，每一次放手，都像在心裡割下一小塊肉。只是這一次，她跑得太遠太快，我不能再伸手去扶。才知道，原來她一直在練習的，是沒有我的人生。

摩托車晃了幾下，終於慢慢穩住。她的背影逐漸拉長，聲音也愈來愈遠。我站在原地，忽然有點不確定，自己究竟是在送她出發，還是在學習告別。

18年竟然只是一眨眼的事。離巢期竟來得那麼快，等她駕照考上了，我的心可能都還沒準備好，要適應她經常不在家的日子。

或許，成為母親的最後一堂課，不是教孩子怎麼飛，而是在她起飛時，學會放得下不去追。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法