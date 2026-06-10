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【藝術文化】全國文化會議北區論壇登場 聚焦「未來式」探問文化傳承與擴散

2026/06/10 05:30

唐美雲歌仔戲團創辦人唐美雲（台上左起）、台灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢、劇場影像工作者王奕盛，對談「當代文化資產保存」。（文化部提供）唐美雲歌仔戲團創辦人唐美雲（台上左起）、台灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢、劇場影像工作者王奕盛，對談「當代文化資產保存」。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的「2026全國文化會議」分區論壇第2場昨（9）日在華山文化創意產業園區登場，以「未來式」為主題，邀集學界、文化工作者與民眾共同討論文化治理、文化資產保存、青年參與及國際布局等議題。文化部政務次長王時思表示，希望透過論壇蒐集多元意見，凝聚社會共識，做為2027年至2030年文化政策的重要參考依據。王時思指出，面對AI快速發展與科技深度介入文化生產，今年的全國文化會議以「未來式」為題，討論文化如何在新技術浪潮下持續被保存、傳承與擴散，同時守護獨立思考、歷史記憶與社會共同價值。

B.DANCE丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞（左）與國家兩廳院藝術總監邱瑗，探討「文化穿透力：專業國際參與×策略全球布局」。（文化部提供）B.DANCE丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞（左）與國家兩廳院藝術總監邱瑗，探討「文化穿透力：專業國際參與×策略全球布局」。（文化部提供）

論壇首先由資策會副執行長暨數位轉型研究院院長林玉凡以「AI時代文化生態系的機會與治理未來式」進行專題分享。她指出，AI已逐步進入文化保存、修復、轉譯及創作流程，未來應思考如何透過數位技術強化文化的保存力、在地力、近用力與穿透力，並強調人才仍是文化發展的核心。

在「在地文化力：韌性×永續×共榮」場次中，國立台北藝術大學研發長于國華以城市與鄉村關係切入，他認為，永續發展必須重新思考人與自然環境的連結，理解城鄉共生關係，讓資源持續流動，也讓返鄉青年能夠留下來，共同累積地方文化能量。

在文化資產保存議題中，唐美雲歌仔戲團創辦人唐美雲指出，文化資產保存的核心其實是人，真正需要被保存的是藝師與匠師累積的生命經驗與文化記憶。她認為，「文化資產保存最大的危機不是損害，而是消失」，科技可以協助保存，但如何轉譯並與當代建立新的連結更加重要。

與談人台灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢則指出，傳統戲曲正面臨新媒體興起、社會風氣改變及環境議題等挑戰，過去酬神演戲的文化場域逐漸縮減，導致觀眾流失與傳承斷層。他認為，傳統戲曲若要持續發展，必須重新賦予其當代意義，才能在現代社會中找到新的位置。

此外，論壇也討論兒少與青年文化參與及文化國際布局等議題。《少年報導者》總監楊惠君以作家楊双子成長經驗為例，談閱讀與文化如何成為青少年的養分；B.DANCE丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞則從國際藝術節經驗出發，提出台灣應建立具長期辨識度的文化品牌與文化IP，提升國際能見度。

文化部表示，後續將於6月12日在國立台南生活美學館、6月16日在台中的文化部文化資產園區分別舉辦另外兩場分區論壇，持續蒐集各界意見，並於9月全國文化會議進行綜整討論。

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