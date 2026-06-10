自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】從刑務所到西市場都是舞台 Suí-ooh！台南藝術節10月登場

2026/06/10 05:30

2026台南藝術節以「suí-ooh」為主題，昨日在台南文化中心暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）2026台南藝術節以「suí-ooh」為主題，昨日在台南文化中心暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南藝術節將於10月2日至11月22日盛大登場，今年以「suí-ooh藝術條條通 閃閃花亮」為策展主軸，集結國內外藝術家與表演團隊，規畫超過50場展演及藝術行動，透過劇場、舞蹈、展覽、城市漫遊及跨域共創等多元形式，邀民眾感受人與城市、人與人之間的連結。

昨（9）日宣告記者會上，總策展人、雲門舞集舞蹈教室董事長温慧玟表示，「suí-ooh」取自台語「媠喔／水喔」對美好事物的驚喜與讚嘆，邀民眾以最自然的方式與藝術相遇，或許是一場演出、一句台詞、一段旋律，甚至日常街角的瞬間，都可能成為讓人驚呼「Suí-ooh！」的感動時刻。

今年活動場域遍布城市各角落，包括台南刑務所、321藝術聚落、西市場、錦源興及開元排練場等特色空間，藝術家將從台南的街區紋理、歷史記憶與生活經驗出發，透過展覽、聲音計畫、散步導覽、駐地創作及Podcast等形式，帶領民眾重新閱讀這座城市。

今年邀請兩檔備受矚目的國際作品，包括由香港TS Crew與日本大阪contact Gonzo共同創作的《搭橋 Bridging Bridge》，結合足球、舞蹈、打鬥與即興表演；此外，來自墨西哥的劇場導演阿納卡西斯．拉莫斯則將帶來《我的母親與金錢》，邀請其母親親自登台，以紀錄劇場形式呈現。

此外，做為台南文化中心42週年館慶同時也是台南藝術節壓軸節目的FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》，將帶領觀眾進入充滿想像與勇氣的奇幻世界。

延續去年廣受好評的「藝文一條通」計畫，今年活動將從台南孔廟、大南門一路延伸至台南文化中心周邊，透過在地團隊表演，串聯市場、巷弄與街角空間，帶領民眾展開一場閃閃發亮的藝術漫遊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中