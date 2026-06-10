【藝術文化】從刑務所到西市場都是舞台 Suí-ooh！台南藝術節10月登場

2026台南藝術節以「suí-ooh」為主題，昨日在台南文化中心暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南藝術節將於10月2日至11月22日盛大登場，今年以「suí-ooh藝術條條通 閃閃花亮」為策展主軸，集結國內外藝術家與表演團隊，規畫超過50場展演及藝術行動，透過劇場、舞蹈、展覽、城市漫遊及跨域共創等多元形式，邀民眾感受人與城市、人與人之間的連結。

昨（9）日宣告記者會上，總策展人、雲門舞集舞蹈教室董事長温慧玟表示，「suí-ooh」取自台語「媠喔／水喔」對美好事物的驚喜與讚嘆，邀民眾以最自然的方式與藝術相遇，或許是一場演出、一句台詞、一段旋律，甚至日常街角的瞬間，都可能成為讓人驚呼「Suí-ooh！」的感動時刻。

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今年活動場域遍布城市各角落，包括台南刑務所、321藝術聚落、西市場、錦源興及開元排練場等特色空間，藝術家將從台南的街區紋理、歷史記憶與生活經驗出發，透過展覽、聲音計畫、散步導覽、駐地創作及Podcast等形式，帶領民眾重新閱讀這座城市。

今年邀請兩檔備受矚目的國際作品，包括由香港TS Crew與日本大阪contact Gonzo共同創作的《搭橋 Bridging Bridge》，結合足球、舞蹈、打鬥與即興表演；此外，來自墨西哥的劇場導演阿納卡西斯．拉莫斯則將帶來《我的母親與金錢》，邀請其母親親自登台，以紀錄劇場形式呈現。

此外，做為台南文化中心42週年館慶同時也是台南藝術節壓軸節目的FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》，將帶領觀眾進入充滿想像與勇氣的奇幻世界。

延續去年廣受好評的「藝文一條通」計畫，今年活動將從台南孔廟、大南門一路延伸至台南文化中心周邊，透過在地團隊表演，串聯市場、巷弄與街角空間，帶領民眾展開一場閃閃發亮的藝術漫遊。

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