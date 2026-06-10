【藝術文化】國台交攜手莊東杰 陳廷威 獻演卡爾．尼爾森長笛協奏曲

奧斯陸愛樂管弦樂團長笛首席陳廷威（左圖）與旅德指揮莊東杰（右圖），將與國台交合作演出。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕旅德指揮家莊東杰再度返台攜手國立台灣交響樂團演出，節目規畫呼應國台交今年北歐樂季主軸，邀請到現任奧斯陸愛樂管弦樂團長笛首席陳廷威，共同詮釋丹麥作曲家卡爾．尼爾森（Carl Nielsen）的《長笛協奏曲》。

莊東杰於2015年獲得「哥本哈根馬爾科國際指揮大賽」首獎後，活躍於歐洲各大舞台，合作對象涵蓋BBC交響樂團、丹麥國家交響樂團及奧斯陸愛樂等重要樂團，現任德國波鴻交響樂團音樂總監暨音樂廳藝術總監；陳廷威則是在奧地利歷經嚴謹的學院訓練與國際歷練，逐步在歐洲樂團體系中嶄露頭角，成為奧斯陸愛樂長笛首席。

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兩位音樂家將與樂團共同呈現尼爾森的《長笛協奏曲》，國台交表示，此曲充滿戲劇性與個性張力，獨奏與樂團之間的互動鮮明且充滿對比，被視為長笛曲目中極具挑戰與代表性的經典之一。透過陳廷威兼具精準技巧與細膩音色的詮釋，將呈現此作豐富多變的音樂性格。

音樂會下半場將由莊東杰指揮芬蘭作曲家西貝流士的《第3號交響曲》，此曲以精鍊結構與富詩意的音樂語言著稱，在簡約中展現深刻張力，猶如北歐自然風景般層層展開，兼具透明質地與內在能量，也將引領觀眾進入北歐音樂特有的聲響世界。

「NTSO莊東杰、陳廷威與國台交」音樂會，將於6月12日晚間在台北國家音樂廳、13日晚間在台中霧峰的國台交演奏廳演出。音樂會亦將進行旅美作曲家黃思瑜新作《茶山隨想曲》世界首演。詳詢OPENTIX。

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