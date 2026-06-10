【自由副刊】 「台語文研習班」7月開課 歡迎報名

「台語文研習班」7月開課 歡迎報名

本研習班歡迎對台語文的閱讀和創作有興趣者參加。為使有效學習，本研習班分初級與進階，以便循序進入台語文的閱讀和創作；本研習班為公益推廣台灣語言文化，全程免費。

開課班別

一、台語文初級班

授課老師—李淑鳳

師資簡介—國立台灣師範大學台灣語文學系博士。專業領域為台語音韻學、台語詞彙學、台語句法學、日治時期台語語料研究、社會語言學及台日語言對照研究、日語教學。曾獲國科會獎勵人文社會科學領域撰寫博士論文獎勵、「建成台文基金」獎勵。

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上課內容—教授台語音韻系統、台語文字與詞彙運用。

教學目標—能熟練台語羅馬拼音，了解台語音韻結構和文字，培養台語詩文的閱讀能力。

適合對象—羅馬拼音的初學者，對台語文的閱讀與應用有興趣者。

二、台語文進階班

授課老師—呂美親

師資簡介—台灣師範大學台灣語文學系副教授。主編《台語現代小說選》、《台語現代散文選》、《台語現代詩選》，共編《台語文運動訪談暨史料彙編》及奇異果版《高中台語》，編譯《漂泊的民族 王育德選集》，翻譯《島嶼時光機 台灣文學故事》（台灣台語版），出版台語詩集《落雨彼日》、《方言歌2070》，參與鬥鬧熱走唱隊製作賴和音樂專輯《河》、《自由花》。

上課內容—深入淺出地介紹台語現代文學的發展史，沿著歷史脈絡實際閱讀詩、散文、小說等台語文學作品。

教學目標—深度理解台語現代文學的前進步伐以及她的思想與美學。

適合對象—對台語文的閱讀已有基礎，曾上過基礎班，想在閱讀和創作台語文學方面上更精進者。

開課時程

初級班：7月15日至9月16日，共十堂，每週三晚上6:30-9:30

進階班：7月13日至9月21日（9月7日暫停），共十堂，每週一晚上6:30-9:30

各班全程出席者頒給結業證書。

上課地點：新北市三重區重新路三段十號六樓，林榮三文化公益基金會藝文教室。

注意事項：初級班和進階班每人限報一班，請選擇適合自己的班別，未參加過者優先。

報名日期：即日起至115年7月1日截止，全程免費。

報名專線：Tel：02-29772067 Fax：02-29772097

財團法人林榮三文化公益基金會

www.lrsf.org.tw

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