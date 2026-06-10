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【自由副刊】 蔡玉萱／新三重人

2026/06/10 05:30

◎蔡玉萱◎蔡玉萱

◎蔡玉萱

搬到三重前，朋友嚇唬我這裡人均棒球隊。我第一天就遇到一位家將在眼前犁田（lê-tshân），香菸和打火機撒滿地，路人扶起機車，他接過我買來的冰水，邊問候別人的媽媽邊向我們說謝謝。

熱炒店裡我的小桌在三位大哥隔壁，他們剛從門口騰雲駕霧歸位，我有些緊張，安靜吃飯，終於等到一位開口說道，還是得遷戶籍，人說新莊國中比較好。然後他們舉杯，聊兒子的躲避球隊，拿賴清德的五千禮包當生菜，投資哪檔台股標的當肉，包起來就是這輩子得吞的孩子債，配酒正好。

飯後散步經宮廟，幾人拿著獅頭在練陣，白天的少年也在其中。月亮是神明的目光，他們不斷定格重來，心意皎潔，見者都坦蕩快樂，直到抬頭看見路燈白蟻團聚，鼻子發癢，啊，這才是我在三重最害怕遇上的。●

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