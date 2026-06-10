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【自由副刊】 Lîm Tong-îng／家己發出來的Thoo-má-tooh欉

2026/06/10 05:30

◎Lim Tong-ing◎Lim Tong-ing

◎Lîm Tong-îng

有一工，沃花的時，看著一欉隔壁的Thoo-má-tooh欉伸過來，彼是家己發（puh）出來的，有尺外懸、已經咧開花矣，擔頭一看，隔壁的小花園有發袂少欉。想講來共這欉Thoo-má-tooh顧較好咧，等到結果的時，通來予社區的囡仔認捌。就提一支鐵條插佇邊仔，共thoo-má-tooh欉縛咧予袂蝹去、生長會較好。

這个社區，厝宅頭前攏有一塊細細的花園。當初嘛是看著這个小花園，才會買來做退休後的徛家。我是自早就愛種花，這馬有所在通種花、種草誠歡喜，就愈種愈濟。家己的所在囥袂落，就囥到通道對面的空地，會按呢做是看著真濟住戶攏按呢，閣想講盆花媠媠也袂影響景觀。會記得就有住戶特別來共我講袂當囥，看起來應該是咧欺負新來的。

當初建商的想法是家家戶戶的厝前，花種甲媠媠，規社區就媠噹噹。猶毋過小花園的照顧佮住戶是蹛啥物人無關係，干焦是佮伊「有趣味共顧無」有關係。

真濟住戶的小花園是真罕得整理，雜草攏是據在伊大。草攏是自由自在，照家己的步調生長，才無咧管你主人有閒無閒。等到草發甲比人較懸，實在是誠袂看口得，才倩人來割，攏是按呢咧連回。

隔一站仔以後，有幾工較無閒無去看。一工透早咧沃水一看，thoo-má-tooh欉無去矣。不而過，隔壁的thoo-má-tooh欉猶是好好！斟酌共看，彼支鐵條予人擲佇塗跤！

曷就真怪奇，我也無共私占，干焦用鐵條共撐咧，欲共照顧爾爾！Thoo-má-tooh欉也無鎮路、袂礙人？遐大欉也無可能徙去別位種！敢是有人共剾掉？

啥人會按呢做咧？凶手是啥人？

就按呢，我就行入去「羅生門」內底，誠久誠久攏行袂出來。●

註記：thoo-má-tooh：番茄。發（puh）出來：長出來。

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