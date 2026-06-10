【家庭plus．生活停看聽】租屋趣事 有禮才有理

圖／達志影像

文／東心

辦公室的同事在喊物價上漲、通貨膨脹，連孩子在外求學租屋也是貴森森，讓人怎麼活？一聽到「租房子」我心有戚戚焉，學區附近的房子常是供不應求，豈止是一個「貴」字了得，不僅貴還租不到呢！

兒子升大三的時候沒有抽到宿舍，好不容易跟同學找到一處距離學校稍遠，但整體居家環境還算不錯的地點，雖然價格也不斐，但看屋的人馬也有好幾組。

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預約看屋當日因為人數不少，房東匆匆介紹環境和規約後，就丟下晚上會打電話進行家庭訪問後，再決定租給誰。「家庭訪問？」兒子和同學摸不著邊，想說該不會是房東不想租給他們三個大男生而搪塞的理由吧？因為競爭者眾，緊接而來的對手有母女檔、女大學生組……根據市場調查的結果，大部分的房東都傾向租給女房客。

到了晚上，房東真的沒有食言，一一打電話給他們幾個男生，並做簡單的訪談和身家調查。更妙的是白天其中有一位同學因為沒有一起到場，房東竟然要求那位同學還得上傳照片，大家深感納悶想說又不是要選秀，但換位思考後，卻能理解房東要「以貌取人」的緣由。他們為了能租到房子，從電話家訪到提供照片都豁出去能屈能伸。只不過三個男生覺得希望渺茫，仍是積極地尋覓下一個合適的租屋地點。

幾天後，令人出乎意料的是，房東決定要把房子租給他們。兒子開心之餘，還不忘跟我炫耀說：「妳知道為什麼房東最後把房子租給我們嗎？」原來致勝的關鍵是他在事後多做了一件事。

兒子貼心又有禮貌地傳了一則訊息，大致上就是謝謝房東那天撥冗帶他們看屋。沒想到就憑著這點獲得房東青睞，脫穎而出雀屏中選。房東說看房的人經過篩選後，素質都差不多，但是有禮貌專程跟他致謝的卻只有一位。

兒子秉持著我們平日教導他，即使被人拒絕吃了閉門羹，還是要維持貫有的禮貌，然後優雅地轉身，抬頭挺胸繼續往前走。沒想到一個小舉動，卻讓人留下好印象。

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