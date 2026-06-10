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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】最後想去的地方

2026/06/10 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／呂政達

日本資深導演山田洋次改編法國電影《巴黎計程車》為《東京計程車》，由倍賞千惠子飾演的老婦人住進養老院前，搭上木村拓哉的計程車，展開老婦人生命最後的旅程。

由於演員是倍賞千惠子，導演是山田洋次，又是從柴又出發，自然聯想成《男人真命苦》系列也是倍賞千惠子飾演的妹妹櫻花晚年的最後一瞥。當年，我根本是看倍賞千惠子的戲變老的一代，曾經跟著渥美清飾演的車寅次郎浪跡天涯，認識日本的庶民生活，在戀愛總是失敗、挫折和不得志的時候回柴又的家，雖然每次都會爭吵，最後妹妹代表的家人仍會接納和支持他，這是日本家庭的韌性，無論你在外如何的落魄，都有一個家可以回去。好像有一個家，在等著浪子回頭。

電影中，倍賞千惠子跟木村拓哉說：「告別東京以前，有幾個地方我想去看看。」那幾個地方勾起一名女性歷經幾個年代的無窮往事。其實，我現在在夢中也常常回去的，譬如少年時，爸爸和我兩個人一起去爬的那座山；譬如兒子讀小學時，我接他放學走過台北101大樓對面的農田；譬如弟弟開車載著全家和一隻狗，除夕夜在南橫遇到塞車，我負責放音樂讓弟弟不要瞌睡，而那竟是我們和爸爸最後一趟的旅行。

《東京計程車》的對白：「現在經歷的，就是未來的『遺憾』。」經歷時，我們渾然不知會是最後一次了，如果早知道，我會跟爸爸多表達些，他的話不多，但他是個好爸爸。如果早知道後來信義區會變成一片高樓大廈，我和兒子走過的田邊小路或許只剩下我一個人的追憶，我會多拍幾張照片保存兒子那時的模樣，那個已經不再存在的台北。關於追憶，我們就像白先勇在〈遊園驚夢〉的遲暮紅伶錢夫人一樣，「是驚夢的時候了」。往日的地景，只足夠驚醒了。

焦安溥的《我想你要走了》是告別外祖母的作品，歌詞唱道：「我知道在你把話都說好，把故事都說完後，你會在枕頭上睡得心滿意足。」每個當下，我們從無法知道自己正在經歷哪種時刻，話都沒有說好，多年後睡得毫不安穩。因為真的不知道，所以我們只能認真地去過著每個當下。

年紀，其實真的就像電影中老婦人記憶的換幕，每個人累積在心中最後總是要再去一回的地方也愈來愈多，穿越過和你記憶發生過意義和交集的地方，最後，有一個地方，我們都不得不去。

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