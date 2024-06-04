記憶海山礦災40週年 新北市藝文中心舉辦特展

劉興欽礦業水墨畫作。（新北市教師會提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕今年是海山煤礦災變40周年，為喚起土樹三鶯與板橋等大海山地區的文化記憶，「海山四十籌備小組」即日起至6月23日在新北市藝文中心展出「海山煤礦的光與影 ——礦災四十周年紀念展」。集結朱健炫的海山記實攝影、礦工畫家洪瑞麟的礦工油畫與速寫、漫畫家劉興欽的5幅礦業記憶水墨畫，是少見一窺台灣煤礦藝術佳作的珍貴機會。

策展人雲科大文化資產系副教授王新衡表示，展覽分為「礦工群像」、「礦業流動」、「礦村聚落」、「原住民礦工頌」4個主題，透過幾位藝術家作品及物件裝置的對話，完整呈現海山及各礦區的礦業系統、礦工生活及情感流動。

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陳政治先生是當年的海山礦工。（新北市教師會提供）

另外，台北大學海山學中心也發表了張偉郎編寫的《海山礦業遺址調查報告》，成為非常重要的地方學文本資料；還有新北礦業退休人員交流協會理事長周朝南提供的礦坑內真實影像，讓民眾親眼目睹傳說中地底下的礦坑世界。

促成海山40週年活動的攝影師朱健炫表示，早年在海山煤礦拍攝了數千張的紀實照片，災變後一直忘不了這些海山的弟兄們。他接下來最重要的心願是著述出版《海山煤礦的前世與今生》的文史書，感謝文化局及籌備小組所有人的努力與幫助。

海山40週年紀念活動有輔大社會系教授戴伯芬籌辦的煤礦文化沙龍、小旅行與6月20日的40週年追思晚會，詳情請追蹤FB「海山四十週年紀念」、「新北煤礦文化沙龍」粉專。

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