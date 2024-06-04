蘭陽戲劇團演出《吸金大法》 反貪議題融入歌仔戲巡演

宜蘭縣政府結合蘭陽戲劇團表演，改編西遊記劇目《吸金大法》，將廉政反貪腐議題融入歌仔戲曲表演。（宜蘭縣政府提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府結合蘭陽戲劇團表演，改編西遊記劇目《吸金大法》，將廉政反貪腐議題融入歌仔戲曲。今（4）天在羅東高商演出，引導學生建立「貪污零容忍」觀念。法務部廉政署主任祕書孫治遠特別到場，對於廉政議題融入歌仔戲巡演表示肯定，也希望將反貪倡廉種子深耕於校園。

蘭陽戲劇團的《吸金大法》改編自西遊記，敘說唐三藏取經過程，行經女兒國遭《蜘蛛精》索討通關紅包（俗稱「過路費」），百般刁難；唐三藏、孫悟空師徒嚴守正義、戰勝困難。縣府為扎根校園廉潔誠信教育，今年特別結合蘭陽戲團舉辦「搬戲」專案活動，藉由戲劇說唱演出，到校園巡迴表演。

請繼續往下閱讀...

蘭陽戲劇團表演《吸金大法》，今（4）天在羅東高商演出，宣導廉政反貪腐議題，引導學生建立「貪污零容忍」觀念。（宜蘭縣政府提供）

今天的場次在羅東高商舉行，戲劇團以生動風趣的演出，表達堅守廉潔、誠信情操的重要觀念；同時藉由「說書人—戲先生」段落清晰的口白介紹，現場氣氛熱絡，寓教於樂。會中還邀請台灣藝術大學通識教育中心主任葛傳宇教授講授「快樂、希望、透明台灣——國家廉政建設與全球排名」課程。

縣長林姿妙、法務部廉政署主祕孫治遠都到場參加。孫治遠說，高中職與大專生都即將步入社會，是社會未來的棟樑，宜蘭廉政反貪歌仔戲校園巡迴表演，將廉政議題融入傳統說書及歌仔戲的說唱演等多元呈現，相當具有創意，也能引導學生深化品格教育。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法