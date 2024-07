小美人魚顛覆白雪「公主」們的刻板印象 密碼藏在音樂裡

《小美人魚》顛覆過往《白雪公主》和《睡美人》中公主只能等待王子救援的刻板印象,展現女性獨立自主的一面,被譽為開創迪士尼「文藝復興」之路。(牛耳藝術提供)

〔記者凌美雪/台北報導〕台灣今年陸續迎接許多迪士尼相關主題的音樂會,繼上半年讓人回味無窮的迪士尼巨星演唱會「Disney All Stars in Concert」在台全球首演之後,7月將推出「迪士尼小美人魚電影交響音樂會」(Disney: The Little Mermaid In Concert Live to Film),特別邀請迪士尼 DCappella 的創團女高音摩根.基恩(Morgan Keene)來台,參與國表藝3館巡演。

主辦牛耳藝術表示,今年是迪士尼《小美人魚》動畫電影歡慶35週年,《小美人魚》顛覆過往《白雪公主》和《睡美人》中公主只能等待王子救援的刻板印象,人魚公主愛麗兒對人類世界充滿好奇,積極探索未知,勇敢追求渴望的自由和愛情,展現女性獨立自主的一面,開啟了往後迪士尼「公主」們更多元的風貌,也可說開創迪士尼「文藝復興」之路。

請繼續往下閱讀...

《小美人魚》顛覆過往《白雪公主》和《睡美人》中公主只能等待王子救援的刻板印象,展現女性獨立自主的一面,被譽為開創迪士尼「文藝復興」之路。(牛耳藝術提供)

做為迪士尼動畫史上重要的轉捩點,《小美人魚》動畫電影採用百老匯的創作手法,動畫配樂不再是配角,而是劇情發展的重要推手,量身打造的配樂和歌詞,由好萊塢傳奇作曲大師亞倫‧孟肯(Alan Menken)和夥伴霍華艾許曼(Howard Ashman)攜手,在音樂中加入各式曲風,結合華麗的宮廷音樂、熱情的雷鬼音樂等,賦予強烈旋律感,深深烙印在觀眾的腦海中,很容易跟著哼唱。

《小美人魚》於1989年推出後,活潑輕快的〈Under the Sea〉即獲得奧斯卡「最佳原創配樂獎」及「最佳原創歌曲獎」、金球獎「最佳原創音樂獎」及「最佳歌曲獎」,還拿下葛萊美獎「最佳影視媒體作品歌曲」,也使動畫音樂開始被好萊塢重視。電影交響音樂會詳詢MNA牛耳藝術。(影音連結:https://reurl.cc/0vQ706)

《小美人魚》顛覆過往《白雪公主》和《睡美人》中公主只能等待王子救援的刻板印象,展現女性獨立自主的一面,被譽為開創迪士尼「文藝復興」之路。(牛耳藝術提供)

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法