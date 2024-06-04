小美人魚顛覆白雪「公主」們的刻板印象 密碼藏在音樂裡

《小美人魚》顛覆過往《白雪公主》和《睡美人》中公主只能等待王子救援的刻板印象，展現女性獨立自主的一面，被譽為開創迪士尼「文藝復興」之路。（牛耳藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣今年陸續迎接許多迪士尼相關主題的音樂會，繼上半年讓人回味無窮的迪士尼巨星演唱會「Disney All Stars in Concert」在台全球首演之後，7月將推出「迪士尼小美人魚電影交響音樂會」（Disney: The Little Mermaid In Concert Live to Film），特別邀請迪士尼 DCappella 的創團女高音摩根．基恩（Morgan Keene）來台，參與國表藝3館巡演。

主辦牛耳藝術表示，今年是迪士尼《小美人魚》動畫電影歡慶35週年，《小美人魚》顛覆過往《白雪公主》和《睡美人》中公主只能等待王子救援的刻板印象，人魚公主愛麗兒對人類世界充滿好奇，積極探索未知，勇敢追求渴望的自由和愛情，展現女性獨立自主的一面，開啟了往後迪士尼「公主」們更多元的風貌，也可說開創迪士尼「文藝復興」之路。

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《小美人魚》顛覆過往《白雪公主》和《睡美人》中公主只能等待王子救援的刻板印象，展現女性獨立自主的一面，被譽為開創迪士尼「文藝復興」之路。（牛耳藝術提供）

做為迪士尼動畫史上重要的轉捩點，《小美人魚》動畫電影採用百老匯的創作手法，動畫配樂不再是配角，而是劇情發展的重要推手，量身打造的配樂和歌詞，由好萊塢傳奇作曲大師亞倫‧孟肯（Alan Menken）和夥伴霍華艾許曼（Howard Ashman）攜手，在音樂中加入各式曲風，結合華麗的宮廷音樂、熱情的雷鬼音樂等，賦予強烈旋律感，深深烙印在觀眾的腦海中，很容易跟著哼唱。

《小美人魚》於1989年推出後，活潑輕快的〈Under the Sea〉即獲得奧斯卡「最佳原創配樂獎」及「最佳原創歌曲獎」、金球獎「最佳原創音樂獎」及「最佳歌曲獎」，還拿下葛萊美獎「最佳影視媒體作品歌曲」，也使動畫音樂開始被好萊塢重視。電影交響音樂會詳詢MNA牛耳藝術。（影音連結：https://reurl.cc/0vQ706）

《小美人魚》顛覆過往《白雪公主》和《睡美人》中公主只能等待王子救援的刻板印象，展現女性獨立自主的一面，被譽為開創迪士尼「文藝復興」之路。（牛耳藝術提供）

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