台中綠美圖預計明年底營運，其中，台中市立美術館出現挑高27公尺的展間，為全國之最。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全國第一座美術館與圖書館共構的「綠美圖」預計明年底營運，台中市議會教育文化委員會今日前往考察，議員關注首座市立美術館應與在地藝術聯結，讓國際看見文化城的藝術能量，因兩館串連，更應設法相輔相成提昇藝文人口，而非借書、看展「各看各的」；文化局強調，會以策展方式加強在地藝術與國際連結。

台中綠美圖5樓有露天空中花園串連兩館，引進自然流動與穿透感。（記者蘇孟娟攝）

綠美圖由國際知名建築師妹島和世與西澤立衛設計監造，以流動穿透作為建築概念核心，打造8棟「建築盒子」串聯美術館與圖書館兩大文化場館，建設局長陳大田指出，主體工程竣工，預計年底點交給文化局，兩館預計年底進駐，為明年底開館做準備；今日議會教文委員會前往考察，了解台中市首座市立美術館相關規劃。

市立美術館館長賴依欣指出，美術館裡共有5大展覽空間，其中最大展間挑高27公尺，全國最高，目前美術館已收藏604件館藏品，正進行相關整理及典藏作業，另也著手規劃開館策展。

議員陳淑華指出，台中打造綠美圖十分不易，台中向來有文化城之稱，盼未來營運不能忽略在地藝術及藝術家的藝術能量；議員楊大鋐則認為應可以納入中部美術相關科系學生共享市立美術館。

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綠美圖預計明年底營運，台中市議會教育文化委員會今考察。（記者蘇孟娟攝）

議員江肇國則關切市立圖書館免費開放，未來市立美術館是否採收費參觀，他支持藝術有價下收合理票價，但未來應設計市民優惠以利兼顧營運成本。

包括議會教育文化委員會召集人、議員李中及江肇國另建議，綠美圖雖採兩館串連打造，應設法讓屬性不同的兩館「融會貫通」，尤其比起借書的龐大愛書人，美術館向來屬於小眾市場，如何讓「閱讀大眾」走進藝術的「小眾世界」，而非流於「各看各的」。

綠美圖預計明年底營運，議員促讓國際看見台中藝術能量。（記者蘇孟娟攝）

文化局長陳佳君強調，綠美圖將以聯展方式致力推動國際與台中在地藝家對話；賴依欣也說，未來會以策展和藝術計畫打造「台中藝術基因庫」，目前正在規劃開幕展，以大台中美術史為基礎，詮釋台中的歷史脈絡與城市性格，將結合美術館典藏作品、在地藝術家創作、當代藝術創作與委託新作；另在申請展部份，也會開放內外藝術家申請展出。

陳佳君另指出，綠美圖的美術館與圖書館未來包括1、2、5樓間能連通外，兩館間也有共同空間及活動串連；賴依欣說，美術館與圖書館未來有連動機制，包括展演結合相關圖書呈現，民眾進館後不會有明確分館概念，更會加強以活動連結，讓民眾進館有加乘體驗；至於收費將研究常設展開放參觀，部分特展再酌收費用方式營運。

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