Xpark × 全家「Fami!ce」第2彈「海鹽檸檬新口味」 贈限量款水豚及企鵝造型湯匙

Xpark × 全家「Fami!ce」第2彈「海鹽檸檬新口味」，贈聯名限量款水豚造型或企鵝造型湯匙，數量有限，送完為止。（Xpark提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕Xpark是日本西武集團首座在台都市型水生公園，擁有約300種多樣化生物，全館以「新感動・無限」的概念，設計有能夠隨著自然光線於白天和夜晚呈現不同風貌的大水槽，搭載人工智能LINNE LENS 即時生物圖鑑解說系統，隨著春夏秋冬舉辦各式季節活動，實現「每次來館都能有全新的感動」。而Xpark去年大獲好評的「全家」Fami!ce霜淇淋聯名合作，今（5）日起再次展開，全新口味「海鹽檸檬」霜淇淋於全台「全家」Fami!ce販售店鋪推出，販售期間還贈送限量款水豚及企鵝造型湯匙，和大家一起萌萌抗暑氣。

6月館內限定活動「CapyFamily 解說活動」，來館遊客可近距離體驗Lili & Coco的水豚家族魅力。（Xpark提供）

Xpark表示，今年3月17日，Xpark超人氣的水豚夫妻「Lili & Coco」再度迎接3隻小水豚寶寶的誕生，Lili & Coco已經成為相當稱職的爸爸媽媽，新出生的小水豚們也時時刻刻和爸爸媽媽黏在一起，全家享受著和諧溫馨的氛圍。本次Xpark ×「全家」Fami!ce聯名冰淇淋，以Xpark水豚家族超萌模樣做為靈感設計，配上清爽的日式「海鹽檸檬」新口味讓炎熱的夏日暑氣全消。同時，這次購買Xpark ×「全家」Fami!ce霜淇淋的消費者，還可獲得超可愛聯名限量款「水豚造型」或「企鵝造型」湯匙，款式隨機贈送，數量有限，送完為止。Xpark館内1樓餐廳「Xcafe by PRONTO」也將於6月中旬推出期間限定聯名Fami!ce「海鹽檸檬新口味」為主打的甜點，將水豚形象融入鬆軟中帶有溫和甜味的鬆餅裡，佐以繽紛水果和酸甜清爽冰淇淋搭配，集可愛視覺與絕妙滋味，是討喜的限定夏日甜點。

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Xpark即日起至6月30日特別推出「世界海洋月，親子共學套票」。（Xpark提供）

除了美食，6月Xpark館內限定活動有「CapyFamily 解說活動」，1樓戶外區「世外桃源」將在6月5至30日舉辦「CapyFamily解說活動」，每日1場，下2點開始，凡購買Xpark門票皆可免費參加。來館遊客可以近距離體驗Lili & Coco的水豚家族魅力。由飼育人員跟大家分享今年3月誕生的3隻小水豚故事，及Lili & Coco的育兒生活點滴。目前3隻小水豚們正快樂健康地長大中，歡迎大家把握機會來跟Lili & Coco幸福水豚一家甜蜜相見歡。

夏日約會首選的浪漫星光夜NIGHT PASS 2.0新登場。（Xpark提供）

學生獨家票券「青春無敵，畢業萬歲」，畢業生另有加碼優惠。（Xpark提供）

針對票券種類，Xpark也推出多種企畫票券，例如Xpark首賣的親子來館限定企畫票，購買2張成人票即招待1位孩童免費入館。6月份除了端午節連假之外，還有海洋界的年度盛事「世界海洋日」，Xpark即日起至6月30日特別推出「世界海洋月，親子共學套票」，凡購買2張成人票，即可享有1張孩童票免費入場優惠，孩童限4歲（含））以上及滿12歲。還有夏日約會首選的浪漫星光夜NIGHT PASS 2.0新登場，去年販售的時段票「星光限定」受到熱烈迴響，Xpark為滿足大家的期待，決定進化後再次推出「NIGHT PASS 2.0」，配合當日的營業時間，於下午3點或5點後入場將享有近8折優惠。相較白天的明亮活力，夜晚的水族館更是充滿神秘浪漫的氛圍，是促進情侶們戀情持續加溫的約會勝地。另外，學生獨家票券「青春無敵，畢業萬歲」，5月開始是不少莘莘學子邁向下一個人生階段的時期，Xpark廣邀所有學生們一同來館慶祝，畢業生另有加碼優惠，只要於活動期間內穿著學士服、學士帽或學士披肩來館，拍照打卡上傳並標註官方社群帳號，即可獲得「Xpark時空明信片」，現場寫下想對未來的自己說的話，投遞到Xpark專屬信箱，穿越1年的時光後就會收到喔！快揪同學一起來探索跟人生一樣充滿未知的Xpark新感動。更多相關內容詳詢Xpark官網/。

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