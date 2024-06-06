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迎接「桃園閩南文化節」 南崁五福宮打造真人藝閣表演歌舞

2024/06/06 13:31

南崁五福宮打造的真人藝閣，將參與桃園閩南文化節，「藝閣VS.踩街」活動。（南崁五福宮提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區南崁五福宮迎接8日即將登場的「2024桃園閩南文化節」，以南崁五福宮牌坊、大古山等蘆竹地景打造「真人藝閣」，將參與活動首日於八德區民俗藝術村與大湳街區登場的「藝閣vs.踩街」活動。南崁五福宮主委陳宗賢說，屆時藝閣上將由濱海社區發展協會成員們表演歌舞，盼讓民眾共賞閩南風的台灣樂音與舞蹈。

陳宗賢說，南崁五福宮奉祀主神玄壇元帥趙公明，是國定三級古蹟、並於2005年評列為全台宗教百景之一；南崁五福宮近年來積極轉型為文化廟，成立文化傳藝團，更發行《武財神趙公明傳奇》、五福宮志南崁源史等著作。

為迎接桃園閩南文化節，南崁五福宮以大鼓山為背景，敘述早年原住民獵取山野鹿與荷蘭人交易的山野鹿、文化傳藝團的月琴與二胡彈場等裝飾，打造真人藝閣，讓濱海社區發展協會成員可以表演歌舞。陳宗賢說，包括真人藝閣的表演在內，南崁五福宮將邀濱海社區發展協會成員數十人，演出閩南舞蹈旗隊、心花開、歡喜就好、桃花過渡等歌曲，盼讓更多民眾感受閩南文化的豐富多元。

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