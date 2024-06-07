議員批國影中心用得「二二六六」 新北籲開國際標打造世界級表演場地

國家影視聽中心前草地。（新北市府提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕國家電影及視聽文化中心（簡稱國家影視聽中心）座落於新莊副都心，2022年啟用。市議員蔡健棠今於總質詢指出，土地是新北的，卻被用得二二六六，能否收回由市府自己建設；議長蔣根煌建議中央開國際標，在新北打造一座國際級表演場地。市長侯友宜表示，會再向文化部反映。

蔣根煌說，高雄衛武營、台中歌劇院都做得很好，要求鄰近行政院新莊聯合辦公大樓的國家影視聽中心，應該也要開國際標，將來太陽馬戲團等國際級表演團體到新北來，才有合適場地可用。

請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，新莊副都心土地昂貴，不能做得二二六六，第二期目前正在規劃中，會向中央反映開國際標的意見。

市府新聞局長張愛晶說明，國家影視聽中心一期場館由新北提供土地，面積佔地超過1公頃，市價60億元，並由新北負擔興建工程費4億440萬元；二期場館預定地面積1.6公頃，將由新北提供，建設經費則由中央負擔。

關於國影二期進度，市府新聞局長張愛晶說，市府與文化部合作籌建影視廳博物館，經雙方持續磋商，2022年達成簽訂撥用二期用地的行政契約，行政院同年核定文化部國家影視廳博物館建置計畫草案；市府城鄉局補充，都市計畫已於去年12月核定。

張愛晶指出，目前文化部正由工程專業管理團隊辦理需求計畫書撰寫。地方反應展演空間以及活動空間的需求，持續函文文化部爭取，並於新政府上任後，規劃拜會文化部，積極反應包括國際標在內等相關期待；現正辦理撥用程序中，原定文化部回饋新北市的114坪協拍中心空間，行政院亦請文化部提供本府興建設置建置經費，同步協商中。

張愛晶提到，為活化尚未動工的二期用地，經企業認養綠地，文化部在市府協助下，先行進行地質鑽探調查。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法