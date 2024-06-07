粉絲有福了！「和通蔣勳書房」水交社6/9起試營運

「和通蔣勳書房」首檔常設展，推出蔣勳「文青時代」特展。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「和通蔣勳書房」將於6月9日起在水交社文化園區開始試營運，首檔推出蔣勳「文青時代」特展，展出畫作皆是蔣勳珍藏多年的手稿畫作，如卡繆、齊克果、卡夫卡等人肖像，書迷在聆賞老師畫作時，也能同時感受水交社日式建築的魅力。

「和通蔣勳書房」即將試營運，蔣勳（左）與好友林懷民（右）相偕參觀書房。（南市文化局提供）

蔣勳表示，繼台東「蔣勳書房」的籌畫後，希望能有更多合適地點可以設置書房，分享畫作及著作。台南水交社文化園區是一處非常美的園區，很高興「和通蔣勳書房」坐落在這個美麗園區，希望民眾進到書房可以將自己的心靜下來，品味日式建築的工法，看著光影與老屋的交輝，欣賞一幅幅畫作，拿1本書靜靜的閱讀，透過QR Code聆聽作品，享受放鬆的美好時光 。

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「和通蔣勳書房」由南市文化局、蔣勳文化基金會、和通文化藝術基金會合作設置，今日祈福儀式並預告6月9日起試營運。（南市文化局提供）

「水交社文化園區」原是水交社日式宿舍群區域， 2019年整修完成後仍保有原日式木造建築風貌，四周環境景觀綠意盎然。「和通蔣勳書房」由南市文化局、蔣勳文化基金會、和通文化藝術基金會合作設置。今日祈福儀式，蔣勳好友林懷民亦南下參加，皆感欣喜。

「和通蔣勳書房」與水交社文化園區的日式建築風貌，相得益彰。（南市文化局提供）

南市文化局長謝仕淵表示，希望在這樣的場地，藉由蔣勳老師的魅力，可以吸引更多愛好美學藝文的民眾來水交社文化園區走走。

和通文化藝術基金會董事長李怡寧表示，希望能將老師對藝術美學的宏大能量也帶來台南，美麗場館搭配畫作對話，是大家絕對不能錯過的好地方。

水交社文化園區老樹參天、綠意盎然。（記者洪瑞琴攝）

南市文化局表示，「和通蔣勳書房」首檔常設展分享蔣勳文青時代的生命足跡，未來也不定期更換主題與講座，免預約免費入場參觀，希望能成為大家喜愛的書房，感受「心悅神怡、寧靜美好」的氛圍。

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