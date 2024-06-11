《匠人魂》番外篇 「匠人曆」接續「錦旗」展現時代新貌

「匠人曆」將52張紙疊加在一起，象徵一年52週。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紀錄台灣百工百業匠人身影《匠人魂》，系列影片至今已將邁入第50集，文化總會特別規劃設計了專屬紀念「匠人曆」，將取代舊有的「錦旗」，致贈給新上線《匠人魂》影片中的拍攝主角，感謝他們對台灣產業的貢獻，向他們一生懸命的精神及技藝致敬。

文總秘書長李厚慶表示，職人百工是國家的根基，象徵社會百業的朝氣。許多在地職人更是默默創造、累積台灣優秀的文化創意軟實力。「匠人曆」共邀集了無氏製作、柴屋、台崴雷射、長瑩紙業、九水印刷等5個單位合力完成，以「週曆」為概念出發，透過52張紙層層堆疊，敘述日復一日累積技藝的匠人精神。

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過去頒發給「匠人魂」受拍主角的紀念品是這面「錦旗」。（文總提供）

文總除期盼透過此次「匠人曆」設計，讓大眾對《匠人魂》影片想傳達的精神有更深的理解，其製作理念與過程中展現的細膩與專注，也足見台灣隱藏在各行業的匠人精神。因此，為「匠人曆」特別拍攝了《匠人魂》番外篇，已於今（12）日正式上線。

影片中，負責設計與印刷的無氏製作創辦人吳孝儒表示，「匠人曆」設計靈感源自於掛於牆面上的週曆，由52張新百代美術紙代表一年365天共52週，傳達出匠人們日復一日所磨練出深厚且純熟的技藝。即便是輕盈的紙張，疊在一起後也具有一定的重量，表達匠人的「精神」、「靈魂」看似無形、輕盈，但經年累月後成為了具有份量的「技藝」。

文總出品系列影片《匠人魂》，將為未來每位受訪匠人打造全新專屬紀念「匠人曆」，圖為「阿里山林鐵蒸機小組」的專屬版。（文總提供）

週曆的設計概念結合台崴雷射公司的雷射紙雕技術，精準地刻畫52張紙張的形狀，精細的功率也不會讓紙張留下邊緣焦痕，成功讓匠人曆呈現出豐富但細膩的色彩。最終再由柴屋公司精製黑色木框，並與紙業、印刷公司通力合作，裝幀匠人們的每一天。「匠人曆」影片即日起可於文化總會的Facebook、YouTube觀賞。

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