終於簽訂了！ 翠玉白菜明年率故宮文物首赴捷克展出

故宮蕭宗煌院長（左3）與捷克國家博物館Michal Lukeš館長（右3）簽署展覽合作協議，並由捷克參議院首席副議長Jiří Drahoš（右2）、捷克經濟文化辦事處代表David Steinke（右1）、故宮余佩瑾副院長（左2）以及外交部歐洲司黃鈞耀司長（左1）一同見證。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕等待了20年，國立故宮博物院終於與捷克國家博物館於今（12）日正式簽署展覽合作協議，並由雙方代表共同宣布，故宮文物將於2025年9月至12月首度赴捷克國家博物館展出，展覽名為「故宮文物百選及其故事（100 objects, 100stories: treasures from the National Palace Museum）」，為台捷友好關係再添里程碑。

簽約儀式由故宮院長蕭宗煌、捷克國家博物館館長Michal Lukeš代表，捷克參議院首席副參議長JiříDrahoš、捷克經濟文化辦事處代表DavidSteinke，以及故宮副院長余佩瑾、主秘徐孝德、外交部歐洲司司長黃鈞耀等觀禮。

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「故宮文物百選及其故事」將由〈翠玉白菜〉領銜赴捷克展出。（故宮提供）

蕭宗煌表示，Lukeš館長20多年前就表達希望與故宮文物到捷克展出，但因當時捷克尚無司法免扣押法條保障，無法成行。直至今年4月，捷克通過「國家文物保護法」修正案，提供司法免扣押保障條款，確保故宮文物赴國外展出、展覽期間及展後歸運安全無虞，確認了展覽的可行性。對此，蕭宗煌也向捷克政府、捷克國家博物館表達感謝。

捷克參議院首席副參議長JiříDrahoš致詞時提到，2022年9月他與捷克國家博物館Michal Lukeš館長來台參訪時，便提出這次展覽合作案。經過一年半的努力，捷克政府終於完成司法免扣押修法，雙方博物館成立策展團隊，展開積極規劃，很榮幸見證兩館簽署展覽合作協議，也期待該展在捷克、甚至歐洲，成為2025年的年度文化盛事。

〈清院本清明上河圖〉（圖為局部）也將赴捷克展出。（故宮提供）

故宮進一步說明，去年雙方籌組策展團隊，由余佩瑾副院長親自率隊赴捷克國家博物館會勘交流，務求文物安全及展覽規劃妥善完備。決定此次展覽聚焦古代藝術中的科技工藝、風景和常民生活，將展出〈翠玉白菜〉、〈清院本清明上河圖〉、〈元鮮于樞書透光古鏡歌〉、多寶格等百餘件文物，也將搭配數位展件，以嶄新科技的視野，引領觀眾探索文物內涵。

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