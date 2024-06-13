亞洲首站！捷克古典音樂四巨擘展今起國圖登場

「捷克古典音樂四巨擘的傳奇人生」展覽，今舉行開幕式，為此展海外展的第2站，更是亞洲首站。（國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國家圖書館與捷克國家博物館、捷克經濟文化辦事處共同主辦「捷克古典音樂四巨擘的傳奇人生」（Famous Czech Composers）展覽，今舉行開幕式，繼去（112）年紐約展覽後，國圖為此展海外展的第2站，更是亞洲首站。

國圖館長王涵青表示，今年適逢捷克作曲家史麥塔納誕辰200周年紀念，捷克國家博物館聯繫國圖規劃介紹史麥塔納、德弗札克、楊納傑克、馬爾蒂努等捷克大音樂巨擘的獨特人生故事呈現給大眾，他們來自不同世代，皆擁有個人特色及獨特曲風，作品散發出鮮明的文化色彩，在世界舞台充分描繪出捷克形象。

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捷克國家博物館館長Michal Lukeš、捷克參議院首席副參議長Jiří Drahoš、捷克經濟文化辦事處代表David Steinke、國立故宮博物院蕭宗煌院長以及衛武營國家藝術文化中心簡文彬藝術總監今都出席盛會，活動展期即起至8月14日。

王涵青表示，國圖近年與捷克交流密切，除了在捷克科學院亞非研究所與馬薩里克大學設置台灣漢學資源中心，近期也分別與捷克國家博物館、帕拉茨基大學合辦展覽與書展，頗獲好評。

國圖副館長翁誌聰表示，不少音樂作品過去曾被改編為中文，收錄在我國音樂課本中，例如大家熟悉的「念故鄉」改編自德弗札克創作的第九號交響曲「新世界」第2樂章，其他包括捷克「音樂之父」史麥塔納的作品「我的祖國」，楊納傑克、馬爾蒂努的作品也都是全球藝文創作者學習的標竿與靈感的來源。

捷克國家博物館館長Michal Lukeš在表示，為了讓全球民眾認識4位作曲家，策展人貝格曼諾娃及維伍多娃深入淺出分析作曲家們的生活環境、創作思維及創意的靈感與經歷。並以插畫家克柳科夫（Alexei Klyukov） 圖像貫穿全場。兩位策展人以及布熱紹納（Aleš Březina）、扎拉德卡（Jiří Zahrádka）等人的影音訪談，以數位主題導覽同時呈現4位作曲家的歷史照片、文件、樂譜手稿選粹，以及馳名全球的經典作曲片段。

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