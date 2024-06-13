新生代編舞家發光的舞台 「舞躍大地」徵件倒數

2023年優選邱柏盛《在路上人》劇照。（舞躍大地提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由文化部指導、國立新竹生活美學館主辦的「2024舞躍大地舞蹈創作比賽」，報名時間即將於6月14日（五）下午5時截止，執行單位中華舞蹈學會呼籲有意參加的高手，千萬別錯過報名時間。

「舞躍大地」是提供編舞展現個人創意的舞台，今年已25週年，比賽秉持不限年齡、不限國籍、不分舞蹈類別的開放性，初選徵件以3至20人編制、10分鐘以內長度、舞台演出形式的原創作品，角逐15個獎項、總獎金112萬元。

請繼續往下閱讀...

2023年優選夏震緯《契》劇照。（舞躍大地提供）

國立新竹生活美學館館長葉于正表示，今年持續與國立台灣歷史博物館及國立台灣交響樂團合作，授權參與團隊使用多首音樂素材進行舞蹈創作，如《日月潭の蕃歌》、《モロツコ踊り》、《丟丟銅》、《滿面春風》等共21首經典歌曲，希望提供編舞家不同的創作靈感及機會，透過舞蹈肢體動作的語言及表現，跨越國界藩籬及語言文化差異，訴說著台灣在地文化的故事。

2023年優選陳主晨《轆轤》劇照。（舞躍大地提供）

「舞躍大地舞蹈創作比賽」詳情可詢主題網站（http://creativedance.culture.tw）或Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/datedccroc），亦可致電國立新竹生活美學館（03-5263176分機204）呂小姐、中華舞蹈學會（02-2707-1756）戴小姐。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法