屏東南國表藝節連續兩個假期 勝利星村有知名舞團免費欣賞

種子舞團今年演出《籬笆外的卡門-午夜版歌舞劇2.0》。（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東南國表藝節活動，明（15）日、16日在屏東市勝利星村遺構公園，由來自高雄的新生代舞團「希舞集聚舞蹈劇場」演出，6月22、23日則是屏東在地傑出舞團「種子舞團」，遺構公園得勝區及空翔區帶來精采的表演，皆免費入場，歡迎民眾前往欣賞。

由新銳編舞家江婕希創立希舞集聚舞蹈劇場，將帶來跨領域演出《晨土上的塵光》，以當代藝術視角，追憶昔日眷村情懷為主題；透過舞蹈結合歌唱與多媒體影像的多元藝術融合，傳遞對土地與時代的愛，演出時間皆在下午5點於勝利星村遺構公園得勝區。

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希舞集聚舞蹈劇場，將帶來跨領域演出《晨土上的塵光》。（屏東縣政府提供）

種子舞團則是運用光線及影像的魅力，以卡門的音樂製作為創作基礎，演出專屬屏東版《「籬笆外的卡門-午夜版歌舞劇2.0》，用充滿爆發力的肢體語言與熱情的音樂，詮釋卡門在愛情與自由之間的掙扎與抉擇，2檔表演節目皆運用遺構公園獨特的建築打造環境劇場，讓民眾在欣賞演出同時，也能感受歷史氛圍與空間魅力。時間為6月22日下午2點30分及晚上7點、23日下午2點30分於勝利星村遺構公園空翔區。

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