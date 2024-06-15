台灣這項藝術已少見 雲林這所學校讓它進入校園免費體驗

陳淑華帶著公誠國小60位親子，免費體驗漆器製作。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕台灣漆器藝術始於日治時期開設漆器製造所，當時也因日本政府引入漆樹種植成功後，才在台灣萌芽發展，台灣更因此成為漆藝原料生產重鎮。不過隨著工業化社會演進，此項藝術已逐漸少見。雲林縣斗六市公誠國小家長會牽線，特別邀請台灣師範大學美術系教授陳淑華到學校，首度讓60位親子免費體驗漆器製作，讓漆藝文化能貼近學校藝術，向下扎根。

漆器在日本發展已有長久歷史，當地甚至會將漆器當作傳家之寶，不斷傳承給下一代。而台灣漆也因日治時期政府引入漆樹種植成功後逐漸萌芽發展，成為漆藝原料產地、漆器生產代工廠，造就輝煌光景。

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陳淑華帶著公誠國小親子體驗漆器製作，讓漆藝文化能貼近學校藝術，向下扎根。（記者李文德攝）

陳淑華表示，不過921大地震之後，多種植在台灣中部的漆樹也因此遭震毀，就此台灣漆原料製造也因此斷鏈，由於原料價格高，漆器製作技術門檻高，近年來更逐漸少見。

斗六市公誠國小家長會榮譽會長黃民豊引薦下，校方今特地邀陳淑華，帶領60位小朋友及家長，共同製作漆碗。親子們從校園蒐集各種植物，再抹過取自漆樹的自然塗料，將每片植物紋理印在碗上，經過老師以金粉輕輕一刷，精緻紋路嶄露無遺。不少小朋友們驚嘆「好像變魔術」。

黃民豊說，希望真正的收藏能走進生活，走進民間，讓大家都能普及。就像漆器，雖然在過去非常珍貴，但現在相對的價位已經沒那麼高。如果能真的走進生活，大家從漆器的再利用去思考，那會很有意義。

校長蔡宜芳表示光是此次親子活動經費就超過10萬元，感謝家長會及企業大力支持，讓參與者們能夠帶回一組自己做的漆器回家保存。而天然漆藝更是取材環保，更是能夠落實美學生活化的環境，更能讓學生了解環境永續的重要。

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