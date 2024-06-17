紙風車368屏東33鄉鎮市走了11年 長期贊助者感謝帶孩子看世界

昇恆昌基金會董事長夫人許麗鳳致詞。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕屏東縣是台灣西部最狹長的縣，南北相距超過100公里，每次演出都要克服在地鄉親及偏遠學校孩童交通接駁問題，使「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」走了11年才完成第2輪，15、16日最終2場，紙風車文教基金會除感謝屏東縣政府文化處、教育處、霧台鄉公所、春日鄉公所、霧台國小、春日國小及在地的協助，企業及各界熱心人士贊助演出經費也是關鍵。

368長期贊助者感謝紙風車帶孩子看世界，也帶給大家無限的笑聲與美好。（紙風車提供）

紙風車表示，屏東在地企業傑生社會福利公益信託基，期望讓家鄉的孩子都能感受藝術的美好，因此多年來一直贊助屏東縣演出，總經理莊展睿說，「傑生工業立基屏東里港，一直以來關心家鄉孩子的藝術養成，很高興贊助紙風車兒童藝術工程帶屏東的孩子看世界，也期望此舉能起拋磚引玉的功效，讓更多在地企業與鄉親一起響應。」

請繼續往下閱讀...

春日鄉孩子彩排時跟著一起賽魚。（紙風車提供）

昇恆昌基金會贊助紙風車藝術工程已達15年，當初聽聞屏東瑪家鄉、春日鄉缺少演出經費，立即補足演出費用，昇恆昌基金會董事長夫人也是紙風車文教基金會董事許麗鳳表示，贊助紙風車最大的目的，是希望讓更多鄉鎮的小朋友能夠觀賞到紙風車，在紙風車的表演之中，感受藝術及戲劇對人生的衝擊，「今天看過戲的你們，未來在走過很多的日子的人生旅程後，會覺得紙風車帶給大家的是無限的美好，以及無限的笑聲」。

接駁前來看戲的三地門鄉賽嘉國小孩子。（紙風車提供）

或也因此，最終2場不僅霧台與春日的民眾來觀賞，觀眾中還有來自台中、台南、高雄的。屏東三地門鄉賽嘉國小的老師，也帶學生搭車來回近1小時來看表演；鄰近的佳冬鄉家長則自動組團到春日國小看戲；霧台國小鍾校長說，學校的孩子搭乘校車從山上前往分校來回要2小時，回山上後再花1小時回各自的部落，但「因為很難得看到劇團演出，學生們都很興奮」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法