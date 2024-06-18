39個學生優等藝團 巡迴國內外展演85場

台北市中正高中舞蹈班。（藝教館提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部指導、國立台灣藝術教育館及各獲選學校共同主辦的「2024好優Show學生藝團」系列活動，今年共將由39所全國學生音樂比賽、全國學生創意戲劇比賽、全國學生舞蹈比賽及全國師生鄉土歌謠比賽優等以上團隊，前往國外、全國各地區演藝廳、校園、鄰近社區、戶外場地及離島等，辦理85場演出活動，展現台灣藝術的風采及青年學子的魅力。

藝教館說明，今年不僅鼓勵國內優秀藝團至全台各地巡演，也重新啟動支持學校到國外的精采演出，分別是台北市中正高中舞蹈班師生受邀參加義大利的「第35屆佛羅倫斯舞蹈藝術節」、台北市士林區三玉國小合唱團將參加「日本東京國際合唱大賽」，以及新北市立三芝國中宛然布袋戲社受邀參加日本「飯田國際偶戲藝術節」。

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本次系列活動中，宜蘭縣立文化國中、澎湖縣湖西鄉龍門國民小學與慈善機構合作，深入慈善機構義演，關懷弱勢族群，希望帶給觀眾關懷與感動；國立花蓮女子高級中學與國立新竹女子高級中學攜手合作，一同演出悠揚的樂章；國立竹東高級中學管樂社於地方文化館舉辦具有客家特色管樂表演，散播音樂種子。

新北市立三芝國中宛然布袋戲社。（藝教館提供）

桃園市平鎮區新榮國民小學戲劇團隊至偏鄉學校演出舞台劇；台中市立清泉國民中學光影劇結合口白、操偶、配樂與燈光4種元素，前往澎湖馬公國小推展藝術與美感教育於離島地區。

此外，原住民傳統文化表演也是此次活動的亮點，國立關山高級工商職業學校是第1所將原住民族教育納入藝術群課程的學校，以傳統文化舞蹈的形式於屏東山地門台灣原住民族文化園區演出。

另國立台東高級中學將前往蘭嶼東清國小及蘭嶼朗島國小演出原住民傳統樂舞「Manáwey的禮讚」，該校以鄉土歌謠古調及族群文化特色進行教學，在原住民文化不斷流失之情形下，希望藉由演出活動，推展台灣原住民傳統樂舞文化之美，並進行實質的原住民樂舞文化傳承。

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