學童創作繪本變行動劇 高雄河堤國小師生開心看劇

河堤快樂故事劇團將河堤國小學生創作的繪本《高雄城交通小達人》改編成行動劇，今日在河堤國小演出。（河堤國小提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立圖書館河堤快樂故事劇團今（18）日在河堤國小進行《高雄城交通小達人》行動劇演出，劇團首次將學童創作的繪本演繹成行動劇亮相，並特別到校獻給師生，也讓繪本作者群的學生們相當有成就感。

河堤國小校長杜昌霖表示，去年河堤分館特別邀請繪本作家廖健宏、林秀穗到河堤國小，指導小朋友創作《高雄城交通小達人》的繪本故事。今年，河堤快樂劇團將繪本故事以戲劇方式呈現，並在高市多所小學演出，利用劇團的互動性及現場感，使學童們在參與中學習交通安全知識，增強學生對交通安全的理解和觀念。

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河堤國小學生創作的《高雄城交通小達人》繪本，不僅被放置在高市總圖，也被改編成行動劇演出，讓師生同感開心。（河堤國小提供）

河堤快樂故事劇團演員范韶如表示，此次的戲劇由河堤國小學童親自繪製及創作的繪本內容構成，除了展示創意和對交通安全的理解，讓觀眾有機會與劇中的角色進行交流，參與交通安全知識問答和互動遊戲，使學習變得更加有趣且富有成效。

高市圖河堤分館主任池佳蓁表示，《高雄城交通小達人》行動劇展示了如何將人本交通安全教育融入於戲劇中，並通過與鄰近學校合作，提升兒童的交通安全意識，這次演出也是對學生創作的肯定，今天高市圖也提供行動書車開進河堤國小，讓小朋友也可以閱讀到更多有關交通安全的繪本或故事書。

創作繪本的學生黃榆鈞、呂心彤、陳新芮說，作品能在繪本中呈現並放在總圖，如今又能在全校師生面前變成話劇，讓他們相當驚訝又開心，很有成就感！

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