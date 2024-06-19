2024屏東文學獎徵件到7月底 總獎金逾130萬元

屏東文學獎徵件中。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「2024屏東文學獎」強力徵件中，徵文類別除了新詩、散文、短篇小說、兒童文學、創作獎助，並新增青春文學組新詩與小品文，共計7類，採紙本與線上投稿方式並行，總獎金高達134萬5000元，受理至7月31日，屏縣府文化處歡迎各方創作者把握期限踴躍參與。

屏東縣政府文化處今天（19日）表示，今年文學獎徵件自5月起跑，投稿類別新增青春文學類，邀集屏東出生、設籍、就學13至18歲的青年學子，一起「以文字編織」青春夢想。

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此外，今年提高短篇小說的獎金，首獎高達13萬元，期許透過創作者之筆，開拓在地文學的疆域，立足於南國，將屏東累積的文學能量向全國發聲。

屏東文學獎徵件中。圖為屏東縣立圖書館總館。（記者羅欣貞攝）

文化處指出，本屆「以文字編織」為概念，邀集各路好手從新詩、散文、短篇小說與兒童文學以「我與屏東的故事」為題，青春文學類則以「南國的風」為題，用文字編織他們與屏東的故事與聆聽風所帶來人生未來的夢想與開拓之可能。各組徵選獎項包括首獎、評審獎及佳作，合計共30名。

除以上文類外，為鼓勵屏東創作者發聲、奠定屏東文學基礎，屏東文學獎設立「創作獎助」類別，此類別主題不限，但須為設籍或出生於屏東縣、曾於或現於屏東縣服務者或就學者。相關報名及文學獎活動細節，歡迎上屏東縣政府文化處官網下載簡章或以網路系統報名。

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