竹市風城藝術節暑假登場 6場藝文活動邀市民來看表演

新竹市風城藝術節暑假登場，共有6場藝文活動邀市民來看表演，還可集章換美食券。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市「2024風城藝術節」7月6日到8月17日舉辦，將邀請如果兒童劇團、台灣特技團、唐美雲歌仔戲團、紙風車劇團、優人神鼓和明華園戲劇總團表演，總計6場活動，邀請大小朋友來看戲，現場還可以參加集章兌換美食的活動，親子可把握機會。

市長高虹安說，7月到8月的暑假的風城藝術節有長輩喜愛的傳統歌仔戲明華園和唐美雲歌仔戲團，還有台灣特技團的特技表演，並有優人神鼓在慈雲夜市演出，以鼓樂與肢體動作結合表演，更有孩子們喜歡的紙風車和如果兒童劇團，還有集章換美食活動，親子千萬別錯過。

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新竹市風城藝術節暑假登場，共有6場藝文活動邀市民來看表演，還可集章換美食券。（記者洪美秀攝）

文化局表示，每年風城藝術節選在暑假週六晚間演出，今年有6場，包括兒童劇、特技、歌仔戲及鼓藝等，首場7月6日晚間7點在孔廟廣場，邀請如果兒童劇團演出《明星兔運動會》，7月13日晚間7點在富美宮，由台灣特技團帶來《鄉韻藝趣島嶼情》，7月27日晚間7點普天宮，由唐美雲歌仔戲團帶來經典大戲《曲判記》；8月3日晚間7點樹林頭公園，由紙風車劇團帶來《寶莉回家-桐花島的故事》；8月10日晚間7點慈雲夜市，由優人神鼓帶來《乘光而行》；8月17日晚間7點指澤宮，明華園戲劇總團帶來壓軸宮廷大戲《曹國舅上蓬萊》。

今年「2024風城藝術節」都是免費入場，喜愛戲劇演出的民眾一定要來竹市看戲，現場還有集章兌換美食活動，可洽文化局官方網站，或電洽：03-533-7980。

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