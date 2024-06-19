新加坡國際文聯主席鄧文章率隊訪竹北 與台灣藝術名家交流

新加坡國際文化藝術聯合會主席鄧文章（左）今天到竹北拜會台港澳美術協會主席李元慶，2人用藝術座民間的國民外交。（李元慶提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今天有場台灣、新加坡2國的藝術交流活動，由新加坡國際文化藝術聯合會主席鄧文章率隊，在台華窯館長呂兆炘陪同下，拜會台港澳美術協會主席李元慶位於竹北的「尋遇精靈之家藝術中心」，彼此就台灣的藝術精粹文化與藝術價值作研討，不排除未來持續以藝會友從事國民外交。

李元慶是這場台、星民間藝術交流活動地促成者，早期專長國畫、書法，20年前曾去法國藝術高等學院進修10多年，目前改創作現代抽象畫精靈畫作，在台灣稱得上是獨特的精靈畫作創作者，也因此成立「尋遇精靈之家藝術中心」。

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來訪的鄧文章本身也擅長書法、水墨畫、油畫、雕塑以及造型藝術創作，現任新加坡菁華藝術中心藝術總監、新加坡國際文化藝術聯合會主席等職，曾獲中華民國國際技能競賽銀牌獎、東南亞攝影比賽金牌獎、新加坡陳之初美術獎（水墨組）及新加坡企業之星（2015）最佳創意獎。

鄧文章今天拜會期間表示對台灣藝術工藝非常仰慕，希望未來能有機會把台灣藝術家跟台灣藝術產業結合，推動更多的國際合作和交流。因此他當場邀請台灣藝術創作者們前往新加坡做藝術交流，活絡兩國間的文化互動與合作，規劃把共同藝術的創作在新加坡藝術中心展出。

新加坡國際文化藝術聯合會主席鄧文章（前右2）率隊來台從事藝術交流，昨天參訪台華窯。（李元慶提供）

鄧文章說，他昨天（18日）也到鶯歌台華窯參訪，透過台華窯館長呂兆炘的介紹，鄧文章見識了台華窯珍貴的藝術作品，也感受到台灣陶瓷藝術的精湛技藝和深厚文化底蘊。

交流活動中，李元慶與鄧文章即興合作，在台華窯現場聯合創作了1件瓷器，共同示範2國藝術家的創意和技藝的融合成果。

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