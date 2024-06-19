集氣給讚聲！9組台灣表演團隊 即將躍上歐洲舞台

創造焦點《＃Since1994》。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕將於7、8月登場的外亞維儂藝術節、愛丁堡藝穗節、杜塞道夫國際舞蹈博覽等歐洲藝術盛會場，台灣今年共9組團隊獲選參與。文化部長李遠表示，很驕傲代表台灣的團隊即將出發。

身體處方《㒩》。（文化部提供）

李遠分享，「希望這趟旅程能讓歐洲觀眾知道，台灣除了高科技和完善醫療，也很有文化底蘊與獨特性。台灣團隊聚焦的議題，與歐洲關注的相似。」

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文化部表示，文化部長期以國家隊形式支持優秀團隊登上國際，藉由類型多元藝術作品，在世界舞台展現台灣當代藝文創作視野，進而向國際行銷台灣文化品牌。這次團隊演出涵蓋偶戲、舞蹈、特技、肢體、新馬戲及戲劇，題材囊括生命、性別、環境、社會及身體的探索。

君舞蹈劇場《關於身體的書寫》。（文化部提供）

法國外亞維儂藝術節將於7月3日至21日舉行，今年台灣獲邀擔綱首屆主題國，台灣代表團隊包括「創造焦點」以當代馬戲身體為媒介，嘗試掙脫傳統社會價值觀桎梏、打破性別刻板印象的《#Since1994》；「曉劇場」《羅丹計畫—馬克白夫人》以羅丹的雕塑巨作〈地獄之門〉出發，引領觀眾探索欲望、權力和後果的複雜交匯；「滯留島舞蹈劇場」將舞台由靜止不動轉變為左右平移的平台，《In Factory》映照人們在社會中生存的窘境；「君舞蹈劇場」《關於身體的書寫》將畫布、飄扇、裙擺延伸舞者的肢體，化為水的各種樣態，並引用瀑布、溪流、海浪，反映生命各個階段與歷程。

獨立藝術家余彥芳作品《關於消失的幾個提議III》獲選德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會官方節目。（陳藝堂攝，黑眼睛跨劇團提供）（記者董柏廷攝）

8月2日至26日登場的英國愛丁堡藝穗節，台灣季（Taiwan Season）作品包括「嚐劇場」以去語言的偶戲，透過回收及再製物件進行現場擬音，打造開啟環境永續及社區對話的親子作品《小雨滴》；「種子舞團」《低著的世界》以低頭族為創作概念，舞蹈動作結合手持式光源呈現滑手機的樣貌，反映現代人自我沉溺、社會抽離的社會現象；「身體處方」的《㒩》音同「裸」，以3名舞者肉身的纏繞及形塑，探究重生與生命循環的天性；「0471特技肢體劇場」二度出征，帶來今年初在澳洲阿德萊德藝穗節大獲好評的當代馬戲《誰是老大？》，以順暢的特技堆疊、精巧動作展示人體力學美感，演繹手足間的日常歡樂逗趣。

德國杜賽道夫國際舞蹈博覽會則於8月28日至31日舉辦，由衛武營組團以「Taiwan Move！」為名參與，將在展位上推薦台灣20個完整創作，其中，獨立藝術家余彥芳以《關於消失的幾個提議Ⅲ》獲選官方節目，將在展會中演出，作品透過自己身體承載已逝父親的呼吸，以舞蹈提取記憶裡深藏的思念，也以個人生命經歷，回應當時社會的歷史面貌。

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