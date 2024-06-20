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雲嘉嘉南四縣市聯手 「夏至藝術節」22日啟動

2024/06/20 14:57

雲林縣文化觀光處、嘉義縣表演藝術中心、嘉義市文化局及台南市文化局攜手辦理「夏至藝術節」。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由雲林縣文化觀光處、嘉義縣表演藝術中心、嘉義市文化局及台南市文化局攜手辦理的「夏至藝術節」，將於6月22日啟動，有藝劇場、藝工隊、藝問店、移動劇場、藝市集及藝饗家6大主題共50餘場活動，推薦民眾暑假期間到雲嘉嘉南遊玩看表演。

文化部藝術發展司專門委員陳青琪、嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴、雲林縣政府文化觀光處長陳璧君、台南市政府文化局副局長林韋旭、嘉義市文化局表演藝術科長趙曼妏等今（20）天在嘉義縣府為活動宣傳。

「夏至藝術節」表演團隊演出。（記者林宜樟攝）

「夏至藝術節」重點節目如由嘉義縣團隊嘉義民族管弦樂團及嘉義市嘉頌重奏團在6月29日演出的「《世界之聲》跨樂」；「藝間店」安排優質表演團隊走入民眾生活場域，7月14日嘉義縣神奇樂坊至嘉義市「昭和十八J18嘉義市史蹟資料館」；8月3日嘉義市管樂團至「民雄日式招待所文創園區」、8月11日雲林縣樂耕農室內樂團至台南市新營區「弎弌和茗園」，以及8月17日台南韋瓦笛室內樂團至雲林縣「嚮光紀事138」演出。

「藝工隊」透過非劇場空間進行，針對不同戲劇類型，辦理跨界深度藝文體驗夏令營，達到肢體開發與想像力的連結；全台獨有的「移動劇場」分別於7月13日、21日由新營站發車至斗六站、7月14日、20日由斗六站發車至新營站，60分鐘車程帶給民眾歡樂。

夏至藝術節有親子劇、戲劇、布袋戲、音樂、舞蹈等，購買任3場節目享75折優惠、單場購買4張有85折優惠，購票可洽兩廳院、年代售票系統等售票系統，活動詳情可上「雲嘉嘉營劇場連線」臉書粉絲專頁查詢。

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