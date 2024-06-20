（影音）美台商會辦台美藝術論壇 台灣藝術家作品登時代廣場

〔記者吳哲宇／台北報導〕由北美洲台灣商會聯合總會主辦、美國協和門窗贊助，台灣國際文化藝術智庫基金會籌畫人楊禮朱，與十方藝術空間創辦人董怡君，將協同台灣當代藝術家蘇奕榮、邱建仁、吳建興，於2024年6月20至22日在美國台灣商會年、紐約皇后區法拉盛進行一場文化交流論壇活動。其作品今（20）天登上紐約時報廣場，有效擴大台灣藝術家影響力。

北美洲台灣商會聯合總會表示，此次藝術論壇是台美商會的第1次創舉，除了要推廣台灣藝術家在國際的視野及知名度外，以結合經濟藝術來積極達成各方的效益。同時並邀請美國當地的藝術與文化界重要人物，包括美國台美文藝協會創會執行董事李美華、前紐約市文化局長Tom Finkelpearl、QCC美術館執行總監Faustino Quintanilla、ArtMatic Advisory創辦人Anwarii Musa與會。會中也會由美林財富管理資深財務顧問馮敏、紐約州註冊會計師協會主席魏立仁來實務探討：「Why? What? Who? How? When?」

北美洲台灣商會聯合總會指出，台美藝術論壇鼓勵收藏或投資藝術經濟，除將使生活品味提高，經濟規畫也有想像不到的效益，除了稅務，美國銀行可根據收藏品來做借貸方面的規畫。最重要的是，可以幫助台灣藝術創作者。

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北美洲台灣商會聯合總會指出，此活動邀請灣聲樂團美西首航，今年1月在台灣的論壇中也邀請文化部長小野及吳念真導演，讓國光新生代表演後能更廣泛的與台灣文化藝術界全面交流，並讓海外僑胞能更了解台灣的文化藝術的經濟發展。推動台灣國際藝術經濟化，是一件刻不容緩的課題。期待除了台灣的人才，除了向下扎根，更能在世界發光。

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