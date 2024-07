（影音）美台商會辦台美藝術論壇 台灣藝術家作品登時代廣場

〔記者吳哲宇/台北報導〕由北美洲台灣商會聯合總會主辦、美國協和門窗贊助,台灣國際文化藝術智庫基金會籌畫人楊禮朱,與十方藝術空間創辦人董怡君,將協同台灣當代藝術家蘇奕榮、邱建仁、吳建興,於2024年6月20至22日在美國台灣商會年、紐約皇后區法拉盛進行一場文化交流論壇活動。其作品今(20)天登上紐約時報廣場,有效擴大台灣藝術家影響力。

北美洲台灣商會聯合總會表示,此次藝術論壇是台美商會的第1次創舉,除了要推廣台灣藝術家在國際的視野及知名度外,以結合經濟藝術來積極達成各方的效益。同時並邀請美國當地的藝術與文化界重要人物,包括美國台美文藝協會創會執行董事李美華、前紐約市文化局長Tom Finkelpearl、QCC美術館執行總監Faustino Quintanilla、ArtMatic Advisory創辦人Anwarii Musa與會。會中也會由美林財富管理資深財務顧問馮敏、紐約州註冊會計師協會主席魏立仁來實務探討:「Why? What? Who? How? When?」

北美洲台灣商會聯合總會指出,台美藝術論壇鼓勵收藏或投資藝術經濟,除將使生活品味提高,經濟規畫也有想像不到的效益,除了稅務,美國銀行可根據收藏品來做借貸方面的規畫。最重要的是,可以幫助台灣藝術創作者。

北美洲台灣商會聯合總會指出,此活動邀請灣聲樂團美西首航,今年1月在台灣的論壇中也邀請文化部長小野及吳念真導演,讓國光新生代表演後能更廣泛的與台灣文化藝術界全面交流,並讓海外僑胞能更了解台灣的文化藝術的經濟發展。推動台灣國際藝術經濟化,是一件刻不容緩的課題。期待除了台灣的人才,除了向下扎根,更能在世界發光。

