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高雄人甜品「白糖粿」的文化 雄女師生運用Al生成重塑創新與話題
糖業是昔日南部地方的經濟命脈，高雄糖業發達，形成特有甜品文化，高雄女中師生運用最新生成式人工智慧技術，研究並創作甚至做成音樂，透過生成式Al重賦予創新內容和話題。（雄女提供）
〔記者黃良傑／高雄報導〕糖業是歷史的軸線，也是昔日南部地方的經濟命脈，高雄糖業發達，並與在地文化結合，形成特有的甜品文化，高雄女中師生運用最新生成式人工智慧技術，研究並創作甚至做成音樂，包括遊港都必吃的自強傳統市場「白糖粿」，都是同學們探索的甜品，藉由生成式AI重賦予創新內容和話題。
高雄女中與臺灣歷史博物館、資策會國家文化記憶庫，共同開啟了創意又科技課程，學生以「台灣甜」為主軸，尋找台灣獨特的甜品文化，作為出發點，探索台灣的歷史與高雄在地文化，再將相關元素融入生成式AI技術，帶領學生進入一個融合傳統與現代、文化與科技的創新世界。
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同學以「台灣手搖飲的歷史及發展」為主題，透過AI科技與台灣歷史文化做了連結、研究與懷念，讓舊時代的文化與新時代科技的碰撞，產生出一個別具特色的工具，提供使用者詢問Al平台，便能迅速了解手搖飲文化的發展。
學生們除能與AI對話、協作，掌握如何利用AI進行知識管理，成為學習過程中的智能助手，還進一步創作專屬主題曲，自然與AI合作創作音樂。
雄女表示課程亮點，是以「台灣甜」為主軸，並以台灣獨特的甜品文化為出發點，學習收集、整理和管理資料，探索台灣的歷史與文化，最後，學生展示他們的專屬AI執事，這些執事不僅代表他們在AI技術上的學習成果，也展示了他們對台灣甜品文化的深刻理解。
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