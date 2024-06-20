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再玩經典！國光劇團「永恆時尚：盛夏」明日登場

2024/06/20 22:37

潘宜庭（左起）飾鶯兒、黃宇琳飾潘巧雲、陳清河飾潘老丈、黃毅勇飾楊雄、李家德飾石秀。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國光劇團「永恆時尚：盛夏」6月將從明（21）日至30日，連2週帶來《長生殿》、《評雪辨蹤》、《春草闖堂》等系列精彩作品，從演員、觀眾、教育推廣等多面向厚植傳統新實力。

《潘巧雲、石秀、扈三娘》，結合傳統戲《翠屏山》《石秀探莊》與《扈家莊》故事，由李家德飾演石秀。（國光劇團提供）

國光劇團張育華團長表示，國光劇團以創作的態度來為傳統老戲開新局，也以同樣的態度面對教育推廣及觀眾族群開發。在與企業、不同單位的多方鏈結中，持續致力運用更多資源，開創深耕人文藝術推廣的新形式，與台積電的合作就是一個最好的例證。「這股年輕世代引動的青春新勢力，正是護持傳統藝能走向未來的重要後盾。」

《潘巧雲、石秀、扈三娘》，結合傳統戲《翠屏山》《石秀探莊》與《扈家莊》故事，由黃宇琳飾演潘巧雲。（國光劇團提供）

首週劇團京崑並呈，《長生殿》講述唐明皇與楊貴妃的愛情故事，全本有50齣，由國光劇團藝術總監王安祈和主演温宇航一同整理後，以「小宴驚變、馬嵬埋玉、仙魂冥追、劍閣聞鈴、迎像哭像」為主軸，融會「屍解」與「彈詞」，為國光特有的小全本。次日演出《火判》是崑劇中淨行代表劇目，特邀上海崑大班老師陳治平傳授青年淨行演員劉育志，演出中不僅有跳判、吐火，花臉與小生王佩宣載歌載舞的畫面；《評雪辨蹤》則由温宇航、朱安麗主演，講述名臣呂蒙正在仕途發達前，出門賒粥不得，返家後因雪地足跡懷疑妻子貞節引發爭鬧，貧賤夫妻卻有動人情韻，在言語應對中立體顯露。

《復仇？報恩？－京崑伍子胥》則點出伍子胥的內在糾葛。「伍子胥」本是老生名劇，唱功極為繁重，為了讓觀眾更易於理解本戲，劇團從他人生的最後一步「寄子」開始演起，倒敘回「文昭關」，中間穿插前塵往事「馬昭儀」，於是觀眾既能一次看懂完整劇情始末，也能在同一場戲裡觀賞到「崑曲、京劇青衣、京劇老生」的豐富表演。首週最後一場《潘巧雲、石秀、扈三娘》，結合傳統戲「翠屏山」、「石秀探莊」與「扈家莊」故事，黃宇琳將於劇中演出《水滸》四大「淫婦」潘巧雲。

最後一週《春草闖堂》，29日校園版為與台積電文教基金會合作的3年戲曲傳承計畫成果展現，由國立清華大學、東海大學修課學生主演；30日場次再由國光劇團正式公演，特別請朱安麗、陳清河以計畫老師身分，在凌嘉臨、陳元鴻版本裡示範關鍵場次。

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