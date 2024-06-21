屏東首次開辦阿卡貝拉夏令營 歡迎喜愛唱歌的兒童、青少年報名

屏縣府培訓阿卡貝拉人聲樂團屢獲獎並受邀表演，今年暑假特別開辦夏令營。（屏東縣政府文化處提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府推動人聲樂團培訓計畫邁入第14年，今年暑假將首次開辦「夏日阿卡樂」夏令營，從8月14日至16日為期3天，目前受理報名中。

屏東縣政府推動人聲樂團培訓邁入第14年，每年透過公開徵選、培訓，集合愛好唱歌的大小朋友參加培訓計畫，今年特別推出夏令營，一連3天的課程，邀請多位深耕於屏東阿卡貝拉的專業師資群及擁有豐富帶團經驗的團隊，帶領學員從歌聲的教學、合聲的體驗、人聲打擊的琢磨、表情的展現、到肢體動作的訓練、隊形走位的調整等，為學員帶來「夏日阿卡樂！」，課程豐富物超所值。

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文化處表示，這項夏令營活動8月16日晚上7點，將於屏東藝術館舉辦成果展演，同時邀請屏東縣政府培訓阿卡貝拉樂團中的兒少組與青少年組共襄盛舉。

營隊報名費原價1350元，6月30日前報名享早鳥優惠價，文化處廣邀即將升國小二年級至國中三年級喜歡唱歌的學生踴躍報名，一起體驗阿卡貝拉，享受純人聲演唱的樂趣，詳細活動詳情可洽屏東縣政府文化處官網或屏東藝遊臉書粉絲專頁查詢。

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