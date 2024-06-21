教育部攜手文化部辦逾8000場次活動 引導發現各館所寶藏

中小學要放暑假了！教育部和文化部攜手推「MUSE大玩家─環遊知識島」活動，今開記者會宣布，國立社教機構及文化機構在今年暑假將舉辦超過8000場次的活動。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學要放暑假了！教育部和文化部攜手推「MUSE大玩家─環遊知識島」活動，國立社教機構及文化機構在今年暑假將舉辦超過8000場次的活動，包括超過270場次講座、2300場次研習活動、350場次營隊及其他類型展演活動5400場次。

教育部次長林騰蛟表示，為引導民眾發現各館所的寶藏，教育部建置「MUSE 大玩家」網站，並透過Line及Facebook（臉書）傳送精彩的展演相關資訊，以及延續集章活動，凡持活動集點卡或以手機登入「iMuseum臺灣」APP電子集章，參訪各館所並集滿3點，即可兌換活動推廣品。

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終身教育司科長陳秋慧說明，配合主題「MUSE大玩家─環遊知識島」，活動推出「騰雲號環島列車」推廣品，整合平交道及地景模組配件，增添親子參與展演活動的樂趣，讓親子於輕鬆的暑假，搭乘繆思號環遊全台博物館、圖書館及文化館所。

例如位於台北市士林區的國立台灣科學教育館「末日學校」特展，透過科幻、科學、藝術與互動體驗，並從實作中，探索末日學校裡開放而多元的方法論與價值觀；位於台中市的國立公共資訊圖書館舉辦「《閱境江湖》實境解謎遊戲」，結合實體道具、圖書館服務設施與故事謎題，為玩家帶來充滿趣味的體驗，增長知識，並從閱讀找到屬於自己的故事。

此外，位於台北市的國立歷史博物館「探索史博之美」，今年重新開館，包括特展、常設展、公共藝術、建築和空間等，期待大家探索史博，一同發現史博之美；位於台東的國立台灣史前文化博物館舉辦「微觀．史觀」考古特展」，考古學透過顯微鏡下的證據來理解史前人群的行為，重新揭開千年以前居住在台灣人群的生活方式及與外界的連結，展現台灣在世界史前史的特殊地位。

國立故宮博物院則推出「夏日花園—2024故宮童樂節」，內容包括展廳探索、親子之夜、兒童學藝中心套裝行程，以及夏令營等活動。「MUSE大玩家─環遊知識島」網站。

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