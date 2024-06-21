週末來紅樓逛「小店時代 街區嘉年華」 感受小店家動人的新力量

西門紅樓廣場今（21）、明兩日舉辦「小店時代 街區嘉年華」，共集結40個優質街區店家，規畫多個特色展區。（經濟部商業發展署提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕週末假日到來，不妨走一趟西門紅樓，經濟部商業發展署今（21）、明兩日，在此舉辦「小店時代 街區嘉年華」，廣場共集結40個優質街區店家，規畫多個特色展區，包括「相挺時代」的花蓮專區，有來自花蓮特色好物店家、「經典時代」的伴手禮及文創商品，以及「潮流時代」的咖啡飲品和輕食點心等，各店家展示和銷售具地區代表性獨特商品與服務，例如台南星球工作室的晶礦設計飾品，並推廣手作課程及台南在地旅遊、水林通商號推廣雲林地瓜片伴手禮以及花蓮吉鄉推出客家糕點等，帶來充滿人情味與個性化的消費體驗；而且現場還有表演和集點抽獎，歡迎民眾闔家前來同樂。

街區店家與商業發展署署長蘇文玲（中）交流，開心分享特色產品。（經濟部商業發展署提供）

正所謂「小而美」、「小而精緻」，街區是最貼近民生的消費場域，市場街區上的小微店家，則滿足常民生活中的各項需求，在國內商業活動中占有舉足輕重的角色。商業發展署表示，協助街區店家在競爭激烈的環境中升級轉型，掌握市場商機，是商業發展署長期以來最重要的工作之一，自2023年起推動街區店家低碳化及智慧化升級轉型，

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透過專家顧問輔導及訪視，已協助全國80個特色街區及2,406店家，成功導入約2萬7,000項低碳化與智慧化轉型項目。許多在地經營的小店因參與本計畫改變，例如使用再生紙、環保容器/購物袋、經營Google我的商家及社群經營與成功帶客到店消費、提供數位支付讓民眾消費更便利等，已在日常經營中融入低碳化與智慧化營運模式，提升店家競爭力。

台中冰穀咖啡分享引進蝴蝶杯減少外帶杯蓋使用成果。（記者周幸叡攝）

為了讓大家了解整個計畫成果，商業發展署今日也在紅樓舉辦成果發表暨分享會，邀請6位街區店家代表與輔導顧問，共同分享低碳化與智慧化轉型成功經驗及創新經營模式，包括台南好光濃食品行分享如何將地方節慶-鹽水蜂炮轉化為電商平台熱銷商品、台中冰穀咖啡分享引進蝴蝶杯減少外帶杯蓋使用，輔導顧問也鼓勵業者做出每一步改變都是美好的開始，期待從小小作為帶出綠色行動的新力量。商業發展署署長蘇文玲表示，藉由這次計畫，思考我的街區的特色是什麼？期待特色街區不只吸引國人，也能吸引國外遊客前來；而除了這次的成果發表，日後也準備舉辦相關的國際論壇。

「小店時代 街區嘉年華」現場還有表演和集點抽獎，歡迎民眾闔家前來同樂。（記者周幸叡攝）

在紅樓廣場上展開的「小店時代 街區嘉年華」，每家店都有其獨特的故事，民眾在參觀店家展售的物品之外，也不妨和店家聊聊，聽聽他們的故事。為了鼓勵遊逛民眾與店家進行互動，打卡分享活動上傳指定社群，即可於服務台領取1張集點卡，單筆消費滿100元便可集1點，單日累積5點可至服務台抽獎，有機會獲得小店時代50元現金抵用券（限量2,000張）。活動現場全區使用數位支付，為響應低碳環保提供回收再利用的紙袋，推廣綠色消費理念，也歡迎民眾攜帶5個乾淨完整的二手包裝袋（如紙袋、不織布袋等）至服務台，即可集1點，加速集點換好禮。此外，現場主舞台有歌手現場演唱、還有「街區好店報報」有獎徵答活動，服務台旁有免費印製活動紀念照等各種互動體驗，邀請民眾一起來輕鬆遊逛，深入感受台灣特色街區的豐富多樣性和獨特魅力。更多訊息詳詢計畫網站。

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