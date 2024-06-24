為奧運選手加油 總統府音樂會邀民眾開應援派對

2024總統府音樂會主題「自由之力」，將於7月20日晚上7點在兩廳院藝文廣場舉行。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕巴黎奧運將於7月登場，為幫國家代表團加油，2024總統府音樂會將於7月20日晚上7點，在兩廳院藝文廣場舉行。文化總會秘書長李厚慶今（24）日表示，這是總統府音樂會舉辦以來，第一次結合奧運賽事舉行，邀請音樂人共同參與，期盼以「自由之力」為選手獻上台灣的加油聲，音樂會為免費入場，號召全民齊聚欣賞、齊心應援。

李厚慶說明，今年總統府音樂會命名為「自由之力」，自由是台灣守護的珍貴價值，在文化藝術上，可以代表多元和無框架的創作力；在運動上，運動員每一次拚搏、突破自我界限、勇敢追夢，也都是自由的展現，彰顯自由帶給人類的無限可能。祝福運動員們在賽場上大放光彩，也讓世界看見台灣的「自由之力」。

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本次主視覺由雙金設計團隊MixCode操刀。（文總提供）

為此次音樂會設計的主視覺「榮耀展翅」也於今日曝光，由多次擔任金曲、金馬獎的設計團隊MixCode操刀視覺統籌，以流動的多元色彩、躍動等視覺意象，展現向運動員致敬的初衷。主創團隊表示，主視覺以放射狀的視覺符號，勾勒出飛躍展翅的意象，象徵運動員日以繼夜訓練所積蓄的能量，都能在此次巴黎奧運中自由揮灑而出。

節目內容方面，呼應運動員在競技時的不同階段，加入許多與運動相關的巧思，並設計了相對應的段落，依序是「第1局：比賽開始」、「第2局：超越自我」、「第3局：擁抱挑戰」、「第4局：凝聚合作」、「第5局：榮耀自信」。詳細卡司與資訊，也將陸續於文總官方社群公布。

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