紙風車368花蓮走完最終站 副總統蕭美琴幫喊話：還有下一輪

蕭美琴副總統觀賞紙風車368兒童藝術工程在花蓮最終站壽豐鄉演出。（紙風車提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車368兒童藝術工程昨（23）日在壽豐鄉完成花蓮的最終站演出，長期支持藝術下鄉的花蓮縣美琴之友協會，不僅贊助演出經費，副總統蕭美琴更親自出席參與。對於花蓮將啟動「368」第3輪，蕭美琴也幫忙喊話，除了經費之外，紙風車也一直需要更多的志工大家一起參與。

紙風車基金會表示，「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」花蓮縣的行程，於2014年6月由富里鄉開始，直到昨天在壽豐鄉完成花蓮縣最後1場演出，總共歷時10年走完全縣13鄉鎮市。花蓮縣最終2場在萬榮鄉及壽豐鄉的演出，是由花蓮縣美琴之友協會及各界熱心人士贊助演出經費。

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花蓮縣美琴之友協會長期支持藝術下鄉，蕭美琴副總統表示，紙風車需要更多志工參與，讓每一個世代的兒童們都可以感受到台灣藝術的活力。（紙風車提供）

紙風車指出，花蓮縣美琴之友協會是由蕭美琴副總統於花蓮期間擔任立委時創立，長年關懷花蓮縣孩子的藝術養成，而身為「368」社會志工的蕭副總統，自2015年起，就以花蓮縣美琴之友協會名義贊助吉安鄉、玉里鎮演出；也曾促成「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」之九天民俗技藝團、台灣特技團及即將成真火舞團等團隊至花蓮市、新城鄉、鳳林鄉、光復鄉等地演出。

蕭美琴副總統則表示，非常高興有機會跟所有大、小朋友一起見證巡迴全台灣的「368」花蓮縣第2輪最後1場，「但這不是永遠的最後1場，接下來還有下一輪。謝謝紙風車不管是大鄉鎮、小鄉鎮，每一個角落，他們都來演出，帶給所有的孩子們帶來歡樂。紙風車也一直需要更多的志工大家一起參與，讓每一個世代的兒童們都可以感受到台灣藝術的活力，以及藝術的色彩。」

蕭美琴說，紙風車的「唐吉軻德精神」就是不管碰到什麼樣的困難，只要努力，只要勇敢願意去嘗試與認真付出，都可以克服，以這樣的精神，讓紙風車可以來到每1個鄉鎮，「我知道花蓮縣最近在地震之後，大家特別的辛苦，希望透過紙風車，帶給花蓮更多的溫暖跟歡笑。」

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