夏日大作戰！7月訪十三行博物館打造史前怪獸王國

小朋友創作出獨一無二的小吊飾。（十三行博物館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕響應「2024新北市兒童藝術節」，新北市立十三行博物館今年以「怪獸王國」為主題，於7月份推出「軟陶小吊飾DIY：打造你的史前怪獸」、「輕質土小吊飾：勇闖史前怪獸王國」，一起打造屬於自己的史前「怪獸王國」還能親手創作獨一無二的小吊飾。活動資訊可至官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

「軟陶小吊飾DIY：打造你的史前怪獸」無論是山豬怪、陶罐怪還是人偶怪，都在巧手下變得栩栩如生，成為史前怪獸王國的一部分。7月份每週假日11時、14時、15時30分舉行，體驗價60元；「輕質土小吊飾：勇闖史前怪獸王國」捏出專屬角色，勇闖史前王國，擊倒怪獸後製作成小吊飾，象徵榮耀與成就。7月份平日10時、13時舉辦，體驗價20元。活動每場次20人，開放現場與電話（02）2619─1313分機603報名。

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館長羅珮瑄表示，十三行博物館融入史前教育的理念，引導孩子們在玩樂中學習，培養創造力和手作能力，也讓大人們發現學習的樂趣，體會文化傳承的意義，十三行將繼續提供豐富多樣的活動，讓更多人體驗博物館的教育與文化價值。

十三行博物館推出兩項怪獸王國為主題的手作活動。（十三行博物館提供）

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